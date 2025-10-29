„Ten wspaniały dokument uczy nas, abyśmy spotykali wyznawców innych religii nie jako obcych, ale jako towarzyszy podróży na drodze prawdy; abyśmy szanowali różnice …, i abyśmy w każdym szczerym poszukiwaniu religijnym dostrzegali odzwierciedlenie jedynego Misterium Boga – stwierdził Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie papież nawiązał do 60- rocznicy ogłoszenia deklaracji II Soboru Watykańskiego Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Leon XIV wyszedł od odczytanego wcześniej fragmentu Ewangelii opisującego spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką (J 4, 21-24). Jak zaznaczył, ukazuje on istotę autentycznego dialogu religijnego — otwartość, słuchanie i wzajemne ubogacanie się ponad granicami kultury, płci i religii. Podkreślił, że soborowa deklaracja „Nostra aetate”, ogłoszona 28 października 1965 roku, otworzyła nowy rozdział w relacjach Kościoła z wyznawcami innych religii. „Ten wspaniały dokument uczy nas, abyśmy spotykali wyznawców innych religii nie jako obcych, ale jako towarzyszy podróży na drodze prawdy; abyśmy szanowali różnice, potwierdzając nasze wspólne człowieczeństwo; i abyśmy w każdym szczerym poszukiwaniu religijnym dostrzegali odzwierciedlenie jedynego Misterium Boga, które obejmuje całe stworzenie” – stwierdził Ojciec Święty.

Papież zwrócił uwagę na szczególne miejsce relacji z judaizmem w soborowej deklaracji. Kościół uznaje w niej duchową więź z potomstwem Abrahama i odrzuca wszelkie przejawy antysemityzmu: „potwierdzam, że Kościół nie toleruje antysemityzmu i zwalcza go w imię samej Ewangelii” - podkreślił Leon XIV. Dodał, że przez sześćdziesiąt lat dialog żydowsko-chrześcijański przyniósł wiele owoców, pomimo trudności, a jego kontynuacja pozostaje znakiem wierności Bogu. Nawiązując do sytuacji aktualnej Ojciec Święty podkreślił: „Nie możemy pozwolić, aby okoliczności polityczne i niesprawiedliwości pewnych osób odwiodły nas od przyjaźni, zwłaszcza że do tej pory osiągnęliśmy wiele”.

Papież przypomniał, że w soborowy dokument stwierdza, iż wszystkie religie mogą odzwierciedlać „promień tej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi” (n. 2) i szukają odpowiedzi na wielkie tajemnice ludzkiej egzystencji. „Zatem dialog musi być nie tylko intelektualny, ale głęboko duchowy” – wskazał Leon XIV. Dodał, że deklaracja ta przypomina, iż „prawdziwy dialog ma swoje korzenie w miłości, jedynej podstawie pokoju, sprawiedliwości i pojednania, jednocześnie stanowczo odrzucając wszelkie formy dyskryminacji lub prześladowań i potwierdzając równą godność każdego człowieka”.

Ojciec Święty zachęcił przedstawicieli różnych religii do współdziałania na rzecz pokoju, a także humanizacji techniki, w tym sztucznej inteligencji w celu ochrony podstawowych praw człowieka. „Współpracujmy, ponieważ jeśli jesteśmy zjednoczeni, wszystko jest możliwe. Nie pozwólmy, aby cokolwiek nas podzieliło” – zaapelował papież, dziękując przedstawicielom innych religii za ich dzisiejszą obecność na placu św. Piotra.

Papież zwrócił się też do Polaków:

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W najbliższych dniach liturgia wspomina wiernych zmarłych. Modlitwa za naszych bliskich przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. Starania o dobra przemijające, niezbędne w życiu doczesnym, niech zawsze wypływają z miłości i wierności prawdzie Ewangelii, które nie przemijają, bo mają swe źródło w samym Bogu. Z serca wam błogosławię!”.

