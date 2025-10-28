info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Świętowanie Halloween może być niebezpieczne dla dzieci
rss newsletter facebook twitter

Świętowanie Halloween może być niebezpieczne dla dzieci

Na strachy?  
ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość Na strachy?

Zespół KidsAlert apeluje o ostrożność.

Choć w sieci nie widać powrotu niebezpiecznego trendu z podtruwanymi słodyczami, eksperci ostrzegają przed nowym zjawiskiem - "uśmiechem Jokera" - popularyzowanym w mediach społecznościowych.

Halloween, dzień przebieranek i zabawy, powinien kojarzyć się z beztroską, ale - jak podkreślił w informacji przekazanej PAP zespół aplikacji KidsAlert - "rzeczywistość potrafi być inna".

Rok temu KidsAlert ujawnił niepokojący trend polegający na umieszczaniu w słodyczach ostrych przedmiotów lub substancji niebezpiecznych. Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział wówczas PAP, że "przypadki te są niezależne od siebie. Zgłaszali się do nas rodzice dzieci, które te różne przedmioty znaleźli w tych cukierkach. Badamy te sprawy".

Borowiak uszczegółowił, że takie "zatruwanie słodyczy" "działo się w różnych miejscach w całym kraju, więc mamy wstępne podejrzenie, że mogły to być jakiegoś rodzaju skoordynowane działania wywołane w internecie, na jakichś grupach, w aplikacjach, bo to na pewno nie jest przypadek, że w ciągu jednego czy dwóch dni w różnych częściach kraju tak duża liczba takich sytuacji wystąpiła" - podkreślił.

Eksperci obawiają się, że w tym roku może dojść do podobnych sytuacji, gdyż "zjawisko, początkowo błędnie przypisywane przeciwnikom Halloween, okazało się dramatycznym przykładem tego, jak szybko internetowe pomysły mogą przerodzić się w realne zagrożenie" - powiedziała PAP Kinga Szostko.

Prezeska fundacji prospołeczna.org, twórczyni aplikacji alertowej dla rodziców KidsAlert i portalu bezpiecznedziecko.org, specjalistka ds. społecznych, pracująca w przestrzeniach przemocy rówieśniczej, sharentingu, publikacji wizerunku dzieci i młodzieży oraz niebezpiecznych trendów.

W tym roku, jak poinformował zespół KA, w mediach społecznościowych nie widać oznak powrotu tego trendu, gdyż "nie pojawiają się nowe hasztagi ani filmiki pokazujące podobne zachowania". Jednocześnie zaapelował, aby rodzice zachowali ostrożność i zawsze sprawdzali zebrane przez dzieci słodycze.

Zwrócił też uwagę na inne niepokojące zjawisko, "uśmiech Jokera", polegający na nacinaniu kącików ust.

"Na polskim TikToku dwoje twórców próbowało popularyzować zachowanie polegające na nacinaniu kącików ust, by upodobnić się do filmowego Jokera" - poinformowała Kinga Szostko.

Podkreśliła, że konta promujące te treści zostały zgłoszone do NASK-PIB, a KidsAlert zwrócił się do placówek medycznych z pytaniem o ewentualne przypadki obrażeń u dzieci.

"Dobra wiadomość jest taka, że żadne z nich nie odnotowało podobnych przypadków. Na razie to tylko zjawisko z internetu i oby tak pozostało" - podkreślono w informacji.

Szostko zaznaczyła znaczenie rozmowy z dziećmi jako podstawowego narzędzia profilaktyki. - Żadne narzędzie ani aplikacja nie zastąpią rozmowy i relacji. Bez niej dzieci nie wpuszczą nas do swojego świata - wskazała.

Eksperci stale monitorują media społecznościowe i współpracują ze stowarzyszeniami fact-checkingowymi. "Jeśli pojawi się nowe, szybko rozprzestrzeniające się zagrożenie, natychmiast dostaniecie od nas alert" - zapowiedział KA.

Aplikacja KidsAlert powstała, aby dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Ma na celu wspieranie rodziców w zrozumieniu treści, z jakimi ich dzieci mają styczność w sieci - zwłaszcza na popularnych platformach społecznościowych. KidsAlert opiera się na analizie aktywności dzieci w internecie i ostrzega przed niepokojącymi trendami, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne i zachowanie.

Mira Suchodolska 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 28.10.2025 21:31

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, DZIECI, KULTURA, OBYCZAJE, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, ŚWIĘTO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem | Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne | Francja: zatrzymano pięciu nowych podejrzanych ws. kradzieży w Luwrze | Polscy luteranie upamiętnią w piątek rocznicę Reformacji | Większość ataków psów to efekt błędów człowieka
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump

Trump zagroził Nigerii interwencją militarną

... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza

100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...

Tradycyjnie czy nowocześnie - przestępczość ma się dobrze

Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników

Policja aresztowała dwóch mężczyzn.

Lizbona

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Paryż, Luwr. Ze współczesną piramidą

Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru

Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Pełny tekst.

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Jesteśmy za nie odpowiedzialni.

I tak dzień w dzień...

Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi

Jedna osoba zabita i 18 rannych.

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.

bp Janusz Ostrowski

Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne

Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?

Pete Hegseth

USA i Indie podpisały 10-letnią ramową umowę obronną

Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.

Wrogowie? A nie partnerzy?

Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
15°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 