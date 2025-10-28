Świętowanie Halloween może być niebezpieczne dla dzieci

Choć w sieci nie widać powrotu niebezpiecznego trendu z podtruwanymi słodyczami, eksperci ostrzegają przed nowym zjawiskiem - "uśmiechem Jokera" - popularyzowanym w mediach społecznościowych.

Halloween, dzień przebieranek i zabawy, powinien kojarzyć się z beztroską, ale - jak podkreślił w informacji przekazanej PAP zespół aplikacji KidsAlert - "rzeczywistość potrafi być inna".

Rok temu KidsAlert ujawnił niepokojący trend polegający na umieszczaniu w słodyczach ostrych przedmiotów lub substancji niebezpiecznych. Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział wówczas PAP, że "przypadki te są niezależne od siebie. Zgłaszali się do nas rodzice dzieci, które te różne przedmioty znaleźli w tych cukierkach. Badamy te sprawy".

Borowiak uszczegółowił, że takie "zatruwanie słodyczy" "działo się w różnych miejscach w całym kraju, więc mamy wstępne podejrzenie, że mogły to być jakiegoś rodzaju skoordynowane działania wywołane w internecie, na jakichś grupach, w aplikacjach, bo to na pewno nie jest przypadek, że w ciągu jednego czy dwóch dni w różnych częściach kraju tak duża liczba takich sytuacji wystąpiła" - podkreślił.

Eksperci obawiają się, że w tym roku może dojść do podobnych sytuacji, gdyż "zjawisko, początkowo błędnie przypisywane przeciwnikom Halloween, okazało się dramatycznym przykładem tego, jak szybko internetowe pomysły mogą przerodzić się w realne zagrożenie" - powiedziała PAP Kinga Szostko.

Prezeska fundacji prospołeczna.org, twórczyni aplikacji alertowej dla rodziców KidsAlert i portalu bezpiecznedziecko.org, specjalistka ds. społecznych, pracująca w przestrzeniach przemocy rówieśniczej, sharentingu, publikacji wizerunku dzieci i młodzieży oraz niebezpiecznych trendów.

W tym roku, jak poinformował zespół KA, w mediach społecznościowych nie widać oznak powrotu tego trendu, gdyż "nie pojawiają się nowe hasztagi ani filmiki pokazujące podobne zachowania". Jednocześnie zaapelował, aby rodzice zachowali ostrożność i zawsze sprawdzali zebrane przez dzieci słodycze.

Zwrócił też uwagę na inne niepokojące zjawisko, "uśmiech Jokera", polegający na nacinaniu kącików ust.

"Na polskim TikToku dwoje twórców próbowało popularyzować zachowanie polegające na nacinaniu kącików ust, by upodobnić się do filmowego Jokera" - poinformowała Kinga Szostko.

Podkreśliła, że konta promujące te treści zostały zgłoszone do NASK-PIB, a KidsAlert zwrócił się do placówek medycznych z pytaniem o ewentualne przypadki obrażeń u dzieci.

"Dobra wiadomość jest taka, że żadne z nich nie odnotowało podobnych przypadków. Na razie to tylko zjawisko z internetu i oby tak pozostało" - podkreślono w informacji.

Szostko zaznaczyła znaczenie rozmowy z dziećmi jako podstawowego narzędzia profilaktyki. - Żadne narzędzie ani aplikacja nie zastąpią rozmowy i relacji. Bez niej dzieci nie wpuszczą nas do swojego świata - wskazała.

Eksperci stale monitorują media społecznościowe i współpracują ze stowarzyszeniami fact-checkingowymi. "Jeśli pojawi się nowe, szybko rozprzestrzeniające się zagrożenie, natychmiast dostaniecie od nas alert" - zapowiedział KA.

Aplikacja KidsAlert powstała, aby dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Ma na celu wspieranie rodziców w zrozumieniu treści, z jakimi ich dzieci mają styczność w sieci - zwłaszcza na popularnych platformach społecznościowych. KidsAlert opiera się na analizie aktywności dzieci w internecie i ostrzega przed niepokojącymi trendami, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne i zachowanie.

Mira Suchodolska