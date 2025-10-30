Zakonnice z włoskiego regionu Emilia-Romania zorganizowały kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet. W ten sposób postanowiły aktywnie zaangażować się w związku z szeroko dyskutowaną i budzącą coraz większy niepokój w kraju falą przemocy wobec kobiet i popełnianych na nich zbrodni.

Boloński dziennik "Il Resto del Carlino" podał, że z inicjatywą bezpłatnego szkolenia wystąpiły zakonnice ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, które prowadzą szkołę w miejscowości Bibbiano w prowincji Reggio Emilia. Przy organizacji kursu samoobrony współpracowały z tamtejszym klubem judo i aikido, którego instruktorzy będą go prowadzić.

- Pragniemy uczyć zaufania do siebie i bezpieczeństwa, także poprzez ruch i relację- poinformowały zakonnice, cytowane przez gazetę.

Kurs pod patronatem władz miast jest, jak wyjaśniła gazeta, także symbolicznym wkładem sióstr w związku z obchodzonym 25 listopada Międzynarodowym Dziem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Uczestniczki kursu zapoznają się z technikami samoobrony oraz ze sposobami reagowania w sytuacjach krytycznych.

Przełożona zakonnic z Bibbiano, siostra Paola Della Ciana jest lekarką i fizjoterapeutką, która zajmuje się także edukacją społeczną, afektywną i seksualną- zaznaczył włoski dziennik.