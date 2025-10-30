info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Włochy: Siostry zakonne zorganizowały kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet
Włochy: Siostry zakonne zorganizowały kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet

Włochy: Siostry zakonne zorganizowały kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet  
Björn Hansson / CC-SA 4.0

Zakonnice z włoskiego regionu Emilia-Romania zorganizowały kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet. W ten sposób postanowiły aktywnie zaangażować się w związku z szeroko dyskutowaną i budzącą coraz większy niepokój w kraju falą przemocy wobec kobiet i popełnianych na nich zbrodni.

Boloński dziennik "Il Resto del Carlino" podał, że z inicjatywą bezpłatnego szkolenia wystąpiły zakonnice ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, które prowadzą szkołę w miejscowości Bibbiano w prowincji Reggio Emilia. Przy organizacji kursu samoobrony współpracowały z tamtejszym klubem judo i aikido, którego instruktorzy będą go prowadzić.

- Pragniemy uczyć zaufania do siebie i bezpieczeństwa, także poprzez ruch i relację- poinformowały zakonnice, cytowane przez gazetę.

Kurs pod patronatem władz miast jest, jak wyjaśniła gazeta, także symbolicznym wkładem sióstr w związku z obchodzonym 25 listopada Międzynarodowym Dziem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Uczestniczki kursu zapoznają się z technikami samoobrony oraz ze sposobami reagowania w sytuacjach krytycznych.

Przełożona zakonnic z Bibbiano, siostra Paola Della Ciana jest lekarką i fizjoterapeutką, która zajmuje się także edukacją społeczną, afektywną i seksualną- zaznaczył włoski dziennik.

abp Józef Michalik

KAI DODANE 30.10.2025 AKTUALIZACJA 30.10.2025

Pogorszył się stan zdrowia abp. Józefa Michalika. Biskupi apelują o modlitwę

Z głębokim zatroskaniem informujemy, że stan zdrowia Arcybiskupa Seniora Józefa Michalika uległ pogorszeniu. W tym trudnym czasie otoczmy Go naszą serdeczną modlitwą – prosząc Boga o siłę, pokój serca i łaskę uzdrowienia – piszą biskupi archidiecezji przemyskiej w komunikacie opublikowanym 29 października na stronie internetowej diecezji. »

PAP |

dodane 30.10.2025 07:40

