Zakonnice z włoskiego regionu Emilia-Romania zorganizowały kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet. W ten sposób postanowiły aktywnie zaangażować się w związku z szeroko dyskutowaną i budzącą coraz większy niepokój w kraju falą przemocy wobec kobiet i popełnianych na nich zbrodni.
Boloński dziennik "Il Resto del Carlino" podał, że z inicjatywą bezpłatnego szkolenia wystąpiły zakonnice ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, które prowadzą szkołę w miejscowości Bibbiano w prowincji Reggio Emilia. Przy organizacji kursu samoobrony współpracowały z tamtejszym klubem judo i aikido, którego instruktorzy będą go prowadzić.
- Pragniemy uczyć zaufania do siebie i bezpieczeństwa, także poprzez ruch i relację- poinformowały zakonnice, cytowane przez gazetę.
Kurs pod patronatem władz miast jest, jak wyjaśniła gazeta, także symbolicznym wkładem sióstr w związku z obchodzonym 25 listopada Międzynarodowym Dziem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
Uczestniczki kursu zapoznają się z technikami samoobrony oraz ze sposobami reagowania w sytuacjach krytycznych.
Przełożona zakonnic z Bibbiano, siostra Paola Della Ciana jest lekarką i fizjoterapeutką, która zajmuje się także edukacją społeczną, afektywną i seksualną- zaznaczył włoski dziennik.
Za oknem listopadowe klimaty, kłębią się poranne i wieczorne mgły, które stanowią utrudnienie dla poruszających się po drogach.
Hostie te nie są całkowicie bezglutenowe, lecz niskoglute.
Supertajfun Fung-wong z wiatrami z prędkością 185 km/h, w porywach 230 km/h.
Dziś w Notre – Dame odbyła się uroczystość ponownej inauguracji Kaplicy Polskiej.
Zamiast pracy w hotelach, zmuszone do produkcji dronów.
To symboliczna dla Polaków kaplica.
Naukowcy wskazują, że atmosfera przepuszcza więcej światła niż zakładano.