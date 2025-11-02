info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Izrael grozi nasileniem ataków na Hezbollah w Libanie
Izrael grozi nasileniem ataków na Hezbollah w Libanie

Sydon  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Sydon

Libańskie ministerstwo zdrowia powiadomiło o śmierci czterech osób w izraelskich atakach.

Izraelski minister obrony Israel Kac zagroził w niedzielę nasileniem uderzeń przeciwko Hezbollahowi na południu Libanu, gdzie dzień wcześniej libańskie ministerstwo zdrowia powiadomiło o śmierci czterech osób w izraelskich atakach.

"Zaangażowanie rządu libańskiego w rozbrojenie Hezbollahu i wypędzenie go z południowego Libanu powinno być całkowite" - oznajmił Kac w oświadczeniu, podkreślając, że Hezbollah "igra z ogniem", a "prezydent Libanu się ociąga".

"Stosowanie surowych środków będzie kontynuowane i zostanie wzmocnione. Nie będziemy tolerować żadnego zagrożenia dla mieszkańców północy" Izraela - podkreślił.

Dziennik "Wall Street Journal" podał w piątek, że wspierany przez Iran libański Hezbollah odbudowuje swój arsenał i stan osobowy, ignorując porozumienie o rozejmie z Izraelem i ryzykując wznowienie konfliktu z tym państwem.

Liban zobowiązał się do rozbrojenia Hezbollahu na mocy zawartego w ubiegłym roku rozejmu między Izraelem i Hezbollahem. Zawieszenie broni, wynegocjowane z udziałem dyplomacji amerykańskiej i francuskiej, zakończyło konflikt, który zapoczątkował Hezbollah, ostrzeliwując Izrael po ataku palestyńskiego Hamasu na ten kraj w październiku 2023 r. 

PAP |

dodane 02.11.2025 11:56

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, LIBAN, PAP, RZĄD, WOJNA

