Jak Józef  

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl
Nie był Marią. Raczej zatroskaną Martą. Tyle spraw musiał ogarnąć. Wie o tym każdy mężczyzna, słyszący, że dla jego wybranki nadszedł czas. Iluż zagubionych mężów i ojców zapomina w takich okolicznościach o dokumentach, kluczykach do samochodu, koszyku z bielizną… Józef nie był inny. Musiał zmierzyć się z ludzką obojętnością, ogarnąć położną, wodę do mycia, lampę do oświetlenia groty, masę innych drobiazgów. Być może, zapłaciwszy położnej, po odprawieniu pasterzy, patrząc na śpiące Dziecko, najzwyczajniej w świece zasnął ze zmęczenia, z poczuciem bycia sługą nieużytecznym, który zrobił wszystko, co do niego należało (por. Łk 17,7-10).
Być może w przedświątecznej krzątaninie weszliśmy w buty Józefa, próbując ogarnąć masę drobiazgów, składających się na „Wesołe Święta”. Dobrze, czy źle? Józef nie miał wątpliwości. Wiedział: ceną narodzin „Boga z nami” jest jego zmęczenie. I jego spokojny – do czasu – sen. Tego samego życzmy sobie nawzajem na tegoroczne Boże Narodzenie. Byśmy – wzorem Józefa – powtórzyli za Psalmistą: „wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki” (Ps 131,2-3) i… spokojnie zasnęli, widząc śpiące obok nas Dziecko. Snem sług nieużytecznych.
Na niespokojne czasy, w jakich przyszło nam żyć – wystarczy.
Poradnik, podręcznik, elementarz – wszystko to ma służyć poznawaniu rzeczywistości i rozwojowi.
Bez gwarancji bezpieczeństwa ta wojna realnie się nie zakończy.
Władze w Tajpej poinformowały o postawieniu swoich sił w stan gotowości.
Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.
Prezydent USA początku spotkania z prezydentem Ukrainy.
„Nie pozwólmy, aby te miraże zdusiły płomień miłości w chrześcijańskich rodzinach” – wezwał papież.
Tekst, który pragnie dopomóc w rozeznawaniu drogi życiowej w świetle wiary i będzie przedmiotem rozważań przez cały rok 2026.
Kardynał Krajewski informuje o „małym geście czułości” Papieża Leona XIV – konkretnej pomocy finansowej i humanitarnej dla rodzin dotkniętych wojną i wygnaniem. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły do najbardziej bombardowanych regionów Ukrainy, gdzie brakuje prądu, wody i ogrzewania.
Drzwi się zamykają, ale trwa droga nawrócenia i nadziei.