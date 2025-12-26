info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA" "Cyfrowe przebudzenie" w Kościołach
rss newsletter facebook twitter

USA" "Cyfrowe przebudzenie" w Kościołach

USA" "Cyfrowe przebudzenie" w Kościołach  
DALL-E Sztuczna inteligencja nie istniałaby bez danych. A te dane to my, nasze życie.

W Kościołach w USA trwa "nowe cyfrowe przebudzenie" - pisze portal Axios. Duchowni wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) m.in. do pisania kazań, a wierni sięgają po aplikacje do modlitwy i spowiedzi oraz rozmawiają z chatbotami, które mają przypominać dialog z Bogiem.

Religijne i duchowe zastosowanie AI staje się coraz powszechniejsze - przekazał PAP Greg Cootsona, dyrektor wykonawczy think tanku AI and Faith. Sztuczna inteligencja jest regularnie wykorzystywana do przygotowywania kazań, tworzenia materiałów do modlitwy i nabożeństw oraz jako narzędzie do studiowania Biblii - wymieniał Cootsona. Coraz więcej pastorów przyznaje, że używa AI podczas tworzenia kazań, by ograniczyć czas ich pisania.

Miliony ludzi na całym świecie wyznają swoje tajemnice chatbotom, które są wytrenowane na tekstach religijnych. Jak napisał serwis Axios, nowe aplikacje wykorzystujące AI pozwalają użytkownikom np. na czat z botem, mającym przypominać Jezusa, Maryję, Judasza czy szatana. Można też "porozmawiać z Biblią", aniołem czy duchownym. Aplikacje takie jak Bible Chat mają ponad 30 milionów pobrań.

Istnieją też aplikacje generujące spersonalizowane modlitwy, pozwalające na wyspowiadanie się czy oferujące religijną poradę w sprawie życiowych decyzji.

Kościoły sięgają po AI w obliczu malejącej liczby duchownych i wiernych. 29 proc. Amerykanów identyfikuje się jako osoby niezwiązane z żadną wspólnotą wyznaniową, a w tym roku liczba zamkniętych kościołów może sięgnąć rekordowych 15 tysięcy. Według Gallupa ok. połowa Amerykanów utrzymuje, że religia nie jest ważną częścią ich codziennego życia.

Sięganie przez Kościół po narzędzia AI rodzi jednak pytania o to, kto - albo co - naucza wiernych - podkreślił Axios.

Prof. teologii Paul Scherz podczas listopadowej konferencji biskupów katolickich w Baltimore podkreślał, że AI może być dla Kościoła "ewangeliczną szansą", ale też zagrożeniem - napisał serwis Catholic Review.

Cootsona ostrzegł, że "AI niesie za sobą poważne ryzyko dezinformacji, stronniczości i duchowego lenistwa", jeśli nie zostanie zastosowana w odpowiedni sposób. Zwrócił uwagę na ryzyko osłabienia takich praktyk jak adoracja, rozmowy twarzą w twarz czy wspólne posiłki.

Ekspert podkreślił, że AI nie należy traktować jako "neutralnego" źródła: jest trenowana przez ludzi, w oparciu o czynnik ludzki, dlatego też zawiera ludzkie uprzedzenia.

Pytany o etyczny wymiar wykorzystania AI w celach religijnych, ocenił, że ma wątpliwości w tej kwestii, ponieważ technologia może "potęgować niesprawiedliwość (w tym zniekształcać obraz całych społeczności religijnych czy językowych poprzez przekłamane dane, na których jest trenowana)". Niepokój budzą też kwestie dotyczące bezpieczeństwa, transparentności, nadzoru nad AI i koncentracji władzy w rękach elit technologicznych - wymienił.

Przestrzegł też przed tym, że ludzie mogą ulec "pokusie traktowania sztucznej inteligencji jako czegoś quasi-boskiego". Niemniej jednak, to nie znaczy, że AI powinna być w lęku wycofywana, lecz należy z niej korzystać w sposób mądry - podsumował.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ zm/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 26.12.2025 08:46

TAGI| NAUKA, PAP, TECHNOLOGIE, USA, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump i Zełenski ogłosili postępy w rozmowach | Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego | Nowe prawo dla ochrony dzieci | Seria amerykańskich ataków na cele Państwa Islamskiego w Nigerii | Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Spojrzeć z drugiej strony

Andrzej Macura

Spojrzeć z drugiej strony

Z tej drugiej strony „święte racje” wyglądają inaczej.

Nauczycielka życia

ks. Leszek Smoliński

Nauczycielka życia

Poradnik, podręcznik, elementarz – wszystko to ma służyć poznawaniu rzeczywistości i rozwojowi.

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Maria Sołowiej

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Święta minęły. Właściwe, kiedy piszę, dopiero mijają. Przed nami niedziela Świętej Rodziny. Co dziś mówiono by lub pisano o Świętej Rodzinie?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wołodymyr Zełenski

Zełenski: USA przewidują gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa na 15 lat

Bez gwarancji bezpieczeństwa ta wojna realnie się nie zakończy.

W gotowości

Tajwan: chińskie wojska naruszyły nasze wody terytorialne

Władze w Tajpej poinformowały o postawieniu swoich sił w stan gotowości.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Trump i Zełenski ogłosili postępy w rozmowach

"Drażliwe kwestie" wciąż nierozstrzygnięte.

Armia chińska wokół Tajwanu, niestety, nie jest z terakoty

Chiny rozpoczęły manewry swych sił zbrojnych wokół Tajwanu

Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

W zimowej szacie nad Morskim Okiem

Tatry: Seria groźnych wypadków w święta

18 osób potrzebowało pomocy.

Na cmentarzu w Ukrainie

Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego

Prezydent USA początku spotkania z prezydentem Ukrainy.

Brigitte Bardot

Francja: Zmarła słynna aktorka Brigitte Bardot

Miała 91 lat.

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

„Nie pozwólmy, aby te miraże zdusiły płomień miłości w chrześcijańskich rodzinach” – wezwał papież.

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Tekst, który pragnie dopomóc w rozeznawaniu drogi życiowej w świetle wiary i będzie przedmiotem rozważań przez cały rok 2026.

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

Kardynał Krajewski informuje o „małym geście czułości” Papieża Leona XIV – konkretnej pomocy finansowej i humanitarnej dla rodzin dotkniętych wojną i wygnaniem. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły do najbardziej bombardowanych regionów Ukrainy, gdzie brakuje prądu, wody i ogrzewania.

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Drzwi się zamykają, ale trwa droga nawrócenia i nadziei.

Rosja nęka Ukraińców ciągłymi atakami, także na obiekty cywilne

Budanow: w 2026 roku Rosja chce zająć cały Donbas i obwód zaporoski

Obecnie siły rosyjskie opanowały ok. 99 proc. obwodu ługańskiego, ok. 75 proc. obwodu donieckiego i ok. 70 proc. obwodu zaporoskiego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
0°C Poniedziałek
dzień
0°C Poniedziałek
wieczór
0°C Wtorek
noc
0°C Wtorek
rano
wiecej »
 