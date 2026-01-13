info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Floty cieni mają się dobrze.
rss newsletter facebook twitter

Floty cieni mają się dobrze.

Floty cieni mają się dobrze.  
Roman Koszowski /Foto Gość Prawo morskie stanowi, że statki muszą być zarejestrowane w określonym kraju lub terytorium i nosić banderę tego kraju

"Lloyd's List": tylko w miniony poniedziałek zaobserwowano na morzach 466 statków bezpaństwowych.

Co najmniej 466 statków bezpaństwowych, tworzących głównie rosyjską i irańską flotę cieni, zaobserwowano w miniony poniedziałek na całym świecie, w tym 23 na wodach Unii Europejskiej - wynika z danych brytyjskiej gazety "Lloyd's List", zajmującej się tematyką morską.

Liczby te dowodzą, że napływ bezpaństwowych lub pływających pod nielegalną banderą statków nie zmniejszył się od czasu przejęcia w ubiegłym tygodniu przez USA i Wielką Brytanię tankowca Marinera, który, próbując uniknąć sankcji, przez 18 dni uciekał przed amerykańską strażą przybrzeżną i w trakcie pościgu przyjął banderę Federacji Rosyjskiej, porzucając wcześniejszą nazwę Bella 1.

W Europie rośnie presja polityczna na walkę z tankowcami floty cieni, z których już ponad 600 UE objęła sankcjami, w tym 41 w połowie grudnia 2025 r. W ramach tej walki w lipcu ub.r. UE i Wielka Brytania nałożyły też sankcje na firmę z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która prowadzi dwa różne rejestry bander (Gabonu i Komorów) wykorzystywane przez rosyjską flotę cieni.

Wyjątkowo aktywny na tym polu jest Gabon, który od czasu inwazji na Ukrainę przyjął pod swoją banderę wiele statków powiązanych z Rosją, co uczyniło go najszybciej rozwijającym się rejestrem żeglugowym na świecie.

W poniedziałek Wielka Brytania, powołując się na ustawę o sankcjach i praniu brudnych pieniędzy z 2018 r., zapowiedziała bardziej zdecydowane działania przeciwko rosyjskiej i irańskiej flocie cieni, łącznie z zajmowaniem ich przez marynarkę wojenną.

UE od 1 stycznia 2026 r. wprowadziła wymóg dla wszystkich statków znajdujących się na jej wodach, również będących w tranzycie, przedstawienia dowodu ubezpieczenia i rejestru.

Prawo morskie stanowi, że statki muszą być zarejestrowane w określonym kraju lub terytorium i nosić banderę tego kraju. Jeśli statek nie spełnia tych warunków, może zostać uznany za bezpaństwowy.

Tadeusz Brzozowski 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.01.2026 13:41

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, PAP, ROSJA, SANKCJE, USA, WIELKA BRYTANIA, ŻEGLUGA

PRZECZYTAJ TAKŻE
"NYT": Trump poinformowany o opcjach ataku na Iran | USA: przejęliśmy tankowiec na Morzu Karaibskim | RPA, Rosja, Chiny i Iran gromadzą floty u południowych brzegów Afryki | Kreml deklaruje, że zaostrzy stanowisko w rozmowach o Ukrainie | Zełenski: USA przewidują gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa na 15 lat
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wizja

Katarzyna Solecka

Wizja

Wizja rodziny, wizja Boga, mozolne poszukiwania drugiej połówki i idealnych wakacji…

Zemsta labubu?

Piotr Drzyzga

Zemsta labubu?

Chyba sam się o to prosiłem w felietonie sprzed tygodnia…

Zimowo

ks. Leszek Smoliński

Zimowo

Temat pogody jest wykorzystywany przy okazji ostatnich anomalii dość często. A dzieje się w tym temacie niemało.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Protest poparcia w Wielkiej Brytanii dla protestujących w Iranie

Trump wezwał Irańczyków, by przejmowali instytucje, zapowiedział pomoc

Nie wyjaśnił jednak dotąd, o jaką pomoc chodzi.

Słowacja. Spišský Hrad

„Niespotykana fala antychrześcijańskiej przemocy” - raport międzynarodowej organizacji

W 2024 r. w 35 krajach Europy odnotowano 2211 aktów nienawiści wobec chrześcijan, w tym 274 napaści fizyczne.

Wielka Brytania: Ogromny wzrost sprzedaży Biblii

Wielka Brytania: Ogromny wzrost sprzedaży Biblii

Rośnie też odsetek osób zadających sobie pytania o wiarę i doświadczających „głębokiego zachwytu lub zadziwienia wszechświatem” – prym wiodą wśród nich ludzie młodzi, w wieku 18-34 lat.

Kosmos

Asteroida nazwana na cześć polskiej świętej

Wcześniej w podobny sposób został uhonorowany jej spowiednik.

Drastycznie rośnie liczba dzieci uśmierconych w polskich szpitalach. Główny powód: aborcja z „przyczyn psychicznych”

Drastycznie rośnie liczba dzieci uśmierconych w polskich szpitalach. Główny powód: aborcja z „przyczyn psychicznych”

Zatrważające dane.

Rzecznik arch. krakowskiej: reklamy z udziałem kard. Rysia to deepfake

Rzecznik arch. krakowskiej: reklamy z udziałem kard. Rysia to deepfake

Zachęcały do kupna suplementów diety, lekarstw oraz inwestowania w fundusze.

Floty cieni mają się dobrze.

Floty cieni mają się dobrze.

"Lloyd's List": tylko w miniony poniedziałek zaobserwowano na morzach 466 statków bezpaństwowych.

Po śmierci Yeisona Jimeneza

Muzyk, który zginął w katastrofie samolotu, przewidział swoją śmierć

Dokładniej: wyśnił ją.

Protest w Paryżu

Francja: Rolnicy znów w Paryżu

Powodem protestu jest porozumienie UE-Mercosur.

W Pekinie

Chiny: Za czyste powietrze w Pekinie płacą mieszkańcy sąsiedniej prowincji

Wielu rolników nie stać na ogrzanie domów, przez co marzną.

Spaliny

Minister infrastruktury: strefy czystego transportu nie są dobrym rozwiązaniem

Takie strefy w niektórych miastach całej Europy "są wdrażane bardzo ideologicznie".

Mur z 2 tys. cegieł i kapsuła z kluczami. W Watykanie trwa zamurowywanie drzwi świętych

Mur z 2 tys. cegieł i kapsuła z kluczami. W Watykanie trwa zamurowywanie drzwi świętych

Trwa zamurowywanie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W połowie stycznia odbędzie się ryt zamurowania kapsuły zawierającej akt Rogito – informujący o zamknięciu Drzwi Świętych przez Papieża Leona XIV oraz pamiątek z Jubileuszu Nadziei.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-1°C Wtorek
wieczór
-1°C Środa
noc
-1°C Środa
rano
2°C Środa
dzień
wiecej »
 