E-zdrowie na zakręcie

Joanna Jureczko-Wilk / Foto Gość Do placówek medycznych popłynęły z KPO ponad 3 mld zł, ale żeby rozliczyć otrzymane pieniądze, muszą wykazać m.in. wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do Platformy Usług Inteligentnych.

Z ponad 1 mld zł z KPO, jakie mamy z KPO na cyfryzację ochrony zdrowia, na pięć miesięcy przed terminem wydano jedynie 190,3 mln zł. Zagrożona jest również realizacja kolejnego kamienia milowego - zwraca uwagę wtorkowa "Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita" ustaliła, że jak dotąd ogłoszono 43 przetargi na łączną kwotę 874,2 mln zł. Rozstrzygnięto 25 z nich - jedynie na 190,3 mln zł. Konkursy o łącznej puli w wysokości niemal 700 mln zł nadal czekają na finał.

Gazeta podkreśla, że pieniądze z KPO na e-zdrowie trzeba wydać do końca czerwca. Zadaje też pytanie: dlaczego nie rozpisano jeszcze wszystkich planowanych przetargów?

Centrum e-Zdrowia (CeZ) przekonuje, że te główne już wszczęto - zaznacza "Rzeczpospolita".

- Ewentualne dodatkowe zamówienia będą miały charakter uzupełniający i będą dotyczyć elementów wspierających - wskazuje pytany przez gazetę CeZ.

Jak dodaje "Rzeczpospolita" czas goni, a niektóre przetargi z e-zdrowia są powiązane z konkursem na cyfryzację szpitali. Wskazuje, że do placówek medycznych popłynęły z KPO ponad 3 mld zł, ale żeby rozliczyć otrzymane pieniądze, muszą wykazać m.in. wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do Platformy Usług Inteligentnych. "Na to też mają czas tylko do 30 czerwca" - informuje dziennik.

W jego ocenie, jeżeli PUI nie zacznie działać, to szpitale stracą pieniądze. "Wciąż nie uchwalono także niezbędnych przepisów. Wdrożenie Platformy Usług Inteligentnych wymaga zmian w prawie, a dokładniej nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, gdzie określono katalog systemów informatycznych, którymi zarządza CeZ. Jak dotąd resort zdrowia nie opublikował projektu przepisów. Te stanowią zaś jeden z kamieni milowych" - wskazuje "Rzeczpospolita".

PAP |

dodane 27.01.2026 07:45

TAGI| CYFRYZACJA, GOSPODARKA, PAP, PRZEGLĄD PRASY, SZPITALE, ZDROWIE

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

