"PB": Rządowy software house chce rzucić rękawicę Microsoftowi

A mmoże Linux?  
Kesäperuna /Wikimedia / CC-SA 4.0 A mmoże Linux?
Tak wygląda pulpit Cinnamon w Linux Mincie, niezwykle przyjazny dla przyzwyczajonych do Windowsa. Oczywiście bez problemu może używać nie angielskiego, ale polski

Polska administracja wydaje krocie na oprogramowanie zagranicznego giganta. Szef Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) chce to zmienić - czytamy we wtorkowym wydaniu "Pulsu Biznesu".

Gazeta publikuje i komentuje rozmowę z Radosławem Maćkiewiczem, dyrektorem COI. "Rozmawiamy z kilkoma dużymi podmiotami publicznymi, żeby podjąć prace nad rozwiązaniami bazującymi na open source (tzw. otwarte oprogramowanie, czyli z ogólnodostępnym kodem - red. PB), które umożliwią stworzenie podstawowego pakietu biurowego dla administracji publicznej" - mówi rozmówca gazety.

Budowa takich systemów w Polsce ma być krokiem w kierunku uniezależnienia się od dostawców zewnętrznych. "Powinniśmy także myśleć o współpracy z polskimi firmami, żeby w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budować ekosystem usług. Polskie firmy mogłyby wspierać administrację w ich wdrażaniu i utrzymaniu" - przekonuje Radosław Maćkiewicz.

Podkreśla, że w Danii na bazie rozwiązań open source stworzono własne rozwiązania, częściowo zastępujące pakiet Office. "Nie wprowadzili tego na dużą skalę, ale grunt, że podjęli taką próbę. Bardzo poważnie rozważamy zrobienie tego w Polsce" - dodaje.

W komentarzu do wywiadu gazeta powołuje się na opublikowany w grudniu 2025 r. raport Fundacji Instrat "Zamówienia na pozór otwarte. Nierówne szanse producentów oprogramowania w zamówieniach publicznych polskiej administracji". "PB" zauważa, że z raportu wynika, iż "Microsoft zmonopolizował rynek dostaw oprogramowania biurowego dla polskiej administracji". 

Od redakcji Wiara.pl

Hm... Wiele różnych dystrybucji Linuxa oferuje naprawdę dobre możliwości. Do pracy biurowej aż nadto wystarczające. Problemem jest raczej oprogramowanie bardziej specjalistyczne. Choć i tu w wielu wypadkach w grę wchodzi raczej przyzwyczajenie i kompatybilność z innymi użytkownikami 

03.02.2026

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

