"PB": Rządowy software house chce rzucić rękawicę Microsoftowi

Gazeta publikuje i komentuje rozmowę z Radosławem Maćkiewiczem, dyrektorem COI. "Rozmawiamy z kilkoma dużymi podmiotami publicznymi, żeby podjąć prace nad rozwiązaniami bazującymi na open source (tzw. otwarte oprogramowanie, czyli z ogólnodostępnym kodem - red. PB), które umożliwią stworzenie podstawowego pakietu biurowego dla administracji publicznej" - mówi rozmówca gazety.

Budowa takich systemów w Polsce ma być krokiem w kierunku uniezależnienia się od dostawców zewnętrznych. "Powinniśmy także myśleć o współpracy z polskimi firmami, żeby w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budować ekosystem usług. Polskie firmy mogłyby wspierać administrację w ich wdrażaniu i utrzymaniu" - przekonuje Radosław Maćkiewicz.

Podkreśla, że w Danii na bazie rozwiązań open source stworzono własne rozwiązania, częściowo zastępujące pakiet Office. "Nie wprowadzili tego na dużą skalę, ale grunt, że podjęli taką próbę. Bardzo poważnie rozważamy zrobienie tego w Polsce" - dodaje.

W komentarzu do wywiadu gazeta powołuje się na opublikowany w grudniu 2025 r. raport Fundacji Instrat "Zamówienia na pozór otwarte. Nierówne szanse producentów oprogramowania w zamówieniach publicznych polskiej administracji". "PB" zauważa, że z raportu wynika, iż "Microsoft zmonopolizował rynek dostaw oprogramowania biurowego dla polskiej administracji".

Hm... Wiele różnych dystrybucji Linuxa oferuje naprawdę dobre możliwości. Do pracy biurowej aż nadto wystarczające. Problemem jest raczej oprogramowanie bardziej specjalistyczne. Choć i tu w wielu wypadkach w grę wchodzi raczej przyzwyczajenie i kompatybilność z innymi użytkownikami