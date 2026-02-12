Syria: USA ewakuowały bazę Tanf

Siły USA ewakuowały bazę wojskową Tanf we wschodniej Syrii. O jej przejęciu przez Damaszek poinformowało w czwartek syryjskie ministerstwo obrony. Ulokowana na styku granic Syrii, Jordanii i Iraku baza została utworzona w 2014 r. jako centrum międzynarodowej koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu.

Proces wycofywania sprzętu i personelu ze strategicznie położonej bazy trwał około 15 dni. Według źródeł Reutersa i AFP kolumny wojskowe kierowały się do Jordanii - Amerykanie zamierzają kontynuować koordynację działań związanych z bazą Tanf z ulokowanej tam bazy Burdż.

Po upadku Baszara al-Asada w grudniu 2024 r. Stany Zjednoczone zbliżyły się do nowych władz w Damaszku pod przywództwem prezydenta Ahmeda al-Szary. Syria oficjalnie dołączyła do międzynarodowej koalicji antydżihadystycznej w listopadzie 2025 r.

Sam Szara w przeszłości był dżihadystą i stał na czele syryjskiego odłamu Al-Kaidy. W 2017 roku Departament Stanu USA wyznaczył nagrodę w wysokości 10 mln dolarów za informacje prowadzące do jego ujęcia. Pod jego przywództwem dżihadystyczne ugrupowanie Hajjat Tahrir asz-Szam (HTS) odegrało kluczową rolę w obaleniu Asada.

Siły międzynarodowej koalicji nadal stacjonują w północno-wschodniej Syrii, na obszarach, które do niedawna były kontrolowane przez siły kurdyjskie. Głównym punktem stacjonowania wojsk amerykańskich w Syrii jest obecnie baza Kasrak w prowincji Hasaka na północnym wschodzie kraju - przekazało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Stany Zjednoczone utworzyły międzynarodową koalicję po tym, gdy Państwo Islamskie (IS), wykorzystując wojnę domową w Syrii, zajęło duże połacie terytorium tego kraju i Iraku w 2014 r. W ciągu pięciu lat IS zostało pokonane w Syrii w większości przez kurdyjskie siły wspierane przez koalicję.

USA uznały następnie, że potrzeba sojuszu z Kurdami w dużej mierze minęła. Pod naciskiem rządu w Damaszku, posiadający de facto autonomię Kurdowie zgodzili się w styczniu na integrację swoich sił i administracji ze strukturami państwowymi.

Mimo terytorialnej porażki Państwo Islamskie pozostaje aktywne m.in. w pustynnych regionach Syrii. W grudniu w Palmirze doszło do ataku, w którym zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy oraz tłumacz. W odpowiedzi USA przeprowadziły uderzenia odwetowe na cele IS.

Zacytujmy pewien fragment tej informacji. Bardzo ważny: " W ciągu pięciu lat IS zostało pokonane w Syrii w większości przez kurdyjskie siły wspierane przez koalicję.USA uznały następnie, że potrzeba sojuszu z Kurdami w dużej mierze minęła".