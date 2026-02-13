info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Holandia: duży wzrost liczby konwertytów
Holandia: duży wzrost liczby konwertytów

Holandia: duży wzrost liczby konwertytów  
Henryk Przondziono/Foto Gość Maastricht, bazylika Matki Bożej Królowej Morza

W kolejnym europejskim kraju gwałtownie przybywa dorosłych, wstępujących do Kościoła katolickiego: według oficjalnych statystyk Kościoła katolickiego w Holandii, liczba konwertytów wzrosła w 2024 r. o 40 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczby te obejmują zarówno nowo ochrzczonych, jak też tych, którzy przechodzą na katolicyzm z innych wspólnot chrześcijańskich.

O fenomenie pisze portal zenit.org, powołując się na dane holenderskiego Katolickiego Instytut Statystyki Kościelnej (KASKI). W ich świetle okazuje się, że Holandia, uważana za symbol europejskiej sekularyzacji i przekształcania przestrzeni sakralnych na komercyjne, przeżywa duchowe przebudzenie, które prowadzi ludzi do Kościoła katolickiego. 

40-procentowy wzrost rok do roku

Wedle opublikowanych statystyk, liczba dorosłych konwertytów w Holandii wzrosła z 455 do 630 między 2023 a 2024 r., co daje czterdziestoprocentowy skok. Te liczby odnoszą się zarówno do neofitów, którzy przyjęli chrzest w dorosłym wieku, jak też do tych, którzy byli już chrześcijanami, ale zdecydowali się wstąpić do wspólnoty Kościoła katolickiego. Jak zauważa portal zenit, liczby te są o tyle interesujące, że dotyczą osób, które przeszły długą i świadomą drogę przygotowania do wstąpienia do Kościoła katolickiego, co daje nadzieję, że nie są jedynie chwilowym fenomenem.

Złożona dynamika wśród wiernych

Jednak z drugiej strony liczba dzieci ochrzczonych w 2024 r. wyniosła niewiele ponad 6,1 tys. i była mniejsza o 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co zgadza się z niską dzietnością i starzejącym się społeczeństwem kraju. Cały raport pokazuje, że wiara katolicka coraz częściej jest wybierana, a nie dziedziczona w holenderskim społeczeństwie. Zaś na długotrwałe zmiany, obejmujące inne aspekty, niż tylko konwersja dorosłych, należy jeszcze poczekać. 

Dorota Abdelmoula-Viet 

Kard. Willem Jacobus Eijk ur. w 1953 r. doktor filozofii i bioetyki, arcybiskup metropolita Utrechtu i prymas Niderlandów od 2008 roku, wcześniej biskup diecezjalny Groningen-Leuuwarden, przewodniczący Konferencji Episkopatu Holandii w latach 2011–2016.

GN 09/2024 DODANE 29.02.2024 AKTUALIZACJA 01.03.2024

Prymas Holandii dla „Gościa Niedzielnego”: Byliśmy liberalni. Ale już nie jesteśmy

Byliśmy pierwszymi, którzy stali się liberalni, i – mam nadzieję – będziemy pierwszymi, którzy wyjdą z kryzysu, a potem stanie się tak we wszystkich krajach. Nie lękajcie się – mówi prymas Holandii kard. Willem Jacobus Eijk. »

dodane 13.02.2026 09:56
Prymas Holandii dla „Gościa Niedzielnego”: Byliśmy liberalni. Ale już nie jesteśmy

Holandia: duży wzrost liczby konwertytów

