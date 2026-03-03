info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”
rss newsletter facebook twitter

Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”

Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”  
Fot. Vatican Media ks. dr. Adam Szpotański oraz dr Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN

O partnerstwie pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej dla polskiej sekcji Vatican News opowiadają ks. dr. Adam Szpotański oraz dr Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Bogactwo materiałów przechowywanych przez Stolicę Apostolską pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób Stolica Apostolska analizowała sytuację Kościoła w Polsce i państwach bloku wschodniego. Są tu także nieznane dokumenty np. dotyczące internowania kard. Wyszyńskiego.

Przełomowe dzieło

Niedawno ukazała się publikacja ks. dr. Adama Szpotańskiego pt. Inwentarz Archiwum Historycznego Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Zespół Piusa XII, t. 1 (2025).

Książka prezentuje zasób Archiwum Historycznego Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, obejmujący dokumenty szczególnie istotne dla badaczy najnowszej historii Polski, przede wszystkim z okresu drugiej wojny światowej oraz lat powojennych, aż do końca pontyfikatu Pius XII w 1958 roku.

„Są to materiały stosunkowo niedawno odtajnione. Należy podkreślić, że do tej pory badacze nie mieli możliwości korzystania z nich” - zaznacza dr Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. „Można powiedzieć, że otwieramy drzwi do archiwum, w którym historycy znajdą ogromną ilość bezcennych informacji dotyczących historii Polski” – dodaje.

Relacje między komunistycznym państwem a Kościołem

Inwentarz powstał w ramach projektu badawczego poświęconego relacjom między państwem komunistycznym a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi po 1945 roku. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi obecnie szeroko zakrojone badania nad historią Polski w latach 1917-1990, obejmujące m.in. okupację niemiecką i sowiecką, opór społeczny po 1945 roku, działalność podziemia niepodległościowego, kryzysy polityczne PRL, funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa, a także relacje polsko-żydowskie oraz zagładę Żydów na okupowanych ziemiach polskich.

Pomysł i zaskoczenie podczas prac

„Jednym z ustawowych zadań IPN jest prowadzenie możliwie szerokich badań nad losami Polski i Polaków w oparciu o zagraniczne archiwa” - podkreśla ks. dr Adam Szpotański, pracownik wrocławskiego oddziału IPN, oddelegowany do przeprowadzenia kwerendy w Watykanie i przygotowania publikacji.

Jak przyznaje, największym zaskoczeniem było dla niego bogactwo materiałów przechowywanych przez Stolicę Apostolską dotyczących sytuacji Kościoła w Polsce. Dokumentacja ta pokazuje, że watykańscy urzędnicy nie opierali się wyłącznie na relacjach napływających od polskich hierarchów, lecz konfrontowali je z informacjami uzyskiwanymi od nuncjuszy apostolskich oraz przedstawicieli dyplomatycznych w krajach ościennych. Pozwala to lepiej zrozumieć mechanizmy podejmowania decyzji w Sekretariacie Stanu oraz sposób, w jaki Stolica Apostolska analizowała sytuację Kościoła w państwach bloku wschodniego.

Archiwa dotyczące internowania kard. Wyszyńskiego

Pierwszy tom inwentarza obejmuje dokumenty z serii polskiej w watykańskim archiwum. Drugi tom, który znajduje się obecnie w przygotowaniu, będzie zawierał wykaz dokumentów odnoszących się do Polski i Polaków, znajdujących się w innych seriach narodowych i tematycznych. Wśród materiałów znajdą się również dotąd niepublikowane archiwalia dotyczące internowania kard. Stefana Wyszyńskiego, co stanowi istotne uzupełnienie wiedzy o relacjach państwo-Kościół w okresie stalinowskim.

Współpraca IPN i Sekretariatu Stanu

Publikacja inwentarza jest owocem ścisłej współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej. Partnerstwo to ma wymiar nie tylko techniczny, lecz przede wszystkim naukowy i instytucjonalny. Umożliwia ono polskim badaczom systematyczny dostęp do kluczowych źródeł watykańskich, a zarazem wpisuje się w szerszy proces otwierania archiwów Stolicy Apostolskiej dla środowiska międzynarodowego.

Współpraca ta pokazuje, że rzetelne badania nad historią XX wieku, zwłaszcza nad relacjami między Kościołem a systemami totalitarnymi, wymagają dialogu i zaufania pomiędzy instytucjami państwowymi i kościelnymi. Inicjatywa ta nie tylko „otwiera drzwi do archiwum”, ale również tworzy trwałą platformę współpracy, która może w przyszłości zaowocować kolejnymi wspólnymi projektami badawczymi, edycjami źródeł i konferencjami naukowymi, pogłębiając wiedzę o historii Polski i roli Stolicy Apostolskiej w dramatycznych wydarzeniach XX wieku.

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 03.03.2026 11:57

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poszukać odpowiedzi

Katarzyna Solecka

Poszukać odpowiedzi

Obiecanki-cacanki. Rzeczy, które obiecaliśmy samym sobie. Nawet nie to, że jakoś świadomie zamierzone.

Kiedy to się skończy?

Piotr Drzyzga

Kiedy to się skończy?

Pewnie nigdy. Bo jak wiadomo nie od dziś „nach dem Spiel ist vor dem Spiel”.

Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”

Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”

Nieznane dokumenty z internowania kard. Wyszyńskiego.

100 tysięcy pielgrzymów w Asyżu przy relikwiach św. Franciszka

100 tysięcy pielgrzymów w Asyżu przy relikwiach św. Franciszka

Pierwsze od 800 lat wystawienie szczątków patrona.

Czerwony Półksiężyc: od początku wojny w Iranie zginęło co najmniej 787 osób

Czerwony Półksiężyc: od początku wojny w Iranie zginęło co najmniej 787 osób

Co najmniej 787 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku wojny, rozpoczętej w sobotę atakiem USA i Izraela - poinformował we wtorek irański Czerwony Półksiężyc, nie precyzując, czy przekazane dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do przedstawicieli sił bezpieczeństwa.

Bp Martinelli: uniknąć katastrofalnej eskalacji na Bliskim Wschodzie

Bp Martinelli: uniknąć katastrofalnej eskalacji na Bliskim Wschodzie

Należy unikać eskalacji, której konsekwencji nie bylibyśmy w stanie przewidzieć – ostrzegł bp Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Hierarcha wyraził wdzięczność za niedawne słowa Papieża Leona XIV i wezwał wiernych do modlitwy różańcowej o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie.

Izraelska armia: prowadzimy operację w południowym Libanie

Izraelska armia: prowadzimy operację w południowym Libanie

Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.

Proboszcz parafii w Gazie: kolejna wojna znów uderzy w cywilów

Proboszcz parafii w Gazie: kolejna wojna znów uderzy w cywilów

Izrael zamknął wszystkie przejścia do Strefy Gazy i wprowadził zakaz wjazdu dla organizacji pozarządowych. Decyzja, tłumaczona względami bezpieczeństwa po atakach na Iran, uderza przede wszystkim w ludność cywilną zniszczonej palestyńskiej enklawy. „Jeśli już teraz jest trudno, to stworzy to bardzo wiele problemów” – ostrzega ks. Gabriel Romanelli, proboszcz katolickiej parafii św. Rodziny w Gazie.

Sierż. Ollis, który w Afganistanie uratował polskiego żołnierza, odznaczony przez prezydentów Polski i USA

Sierż. Ollis, który w Afganistanie uratował polskiego żołnierza, odznaczony przez prezydentów Polski i USA

Prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył w poniedziałek sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni Ollis zginął w 2013 r. w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Bez prądu, teraz i bez pitnej wody...

Kuba: Przerwy w dostawach prądu dochodzą już do 48 godzin

Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej.

Iran: wybór nowego najwyższego przywódcy nie potrwa długo

Iran: wybór nowego najwyższego przywódcy nie potrwa długo

Wyboru dokonać ma 88-osobowy komitet duchownych.

Od dziś prawo jazdy można stracić za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym

Od dziś prawo jazdy można stracić za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym

We wtorek weszły w życie przepisy pozwalające na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Zmienił się również wiek, od którego dziecko może kierować m.in. e-hulajnogą.

Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi

Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi

"To nie będzie wojna bez końca"

ONZ: Debata o sytuacji dzieci w strefach konfliktów zbrojnych

ONZ: Debata o sytuacji dzieci w strefach konfliktów zbrojnych

Po raz pierwszy w historii Rady Bezpieczeństwa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Wtorek
dzień
12°C Wtorek
wieczór
10°C Środa
noc
7°C Środa
rano
wiecej »
 