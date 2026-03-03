Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”  

O partnerstwie pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej dla polskiej sekcji Vatican News opowiadają ks. dr. Adam Szpotański oraz dr Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Bogactwo materiałów przechowywanych przez Stolicę Apostolską pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób Stolica Apostolska analizowała sytuację Kościoła w Polsce i państwach bloku wschodniego. Są tu także nieznane dokumenty np. dotyczące internowania kard. Wyszyńskiego.

Przełomowe dzieło

Niedawno ukazała się publikacja ks. dr. Adama Szpotańskiego pt. Inwentarz Archiwum Historycznego Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Zespół Piusa XII, t. 1 (2025).

Książka prezentuje zasób Archiwum Historycznego Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, obejmujący dokumenty szczególnie istotne dla badaczy najnowszej historii Polski, przede wszystkim z okresu drugiej wojny światowej oraz lat powojennych, aż do końca pontyfikatu Pius XII w 1958 roku.

„Są to materiały stosunkowo niedawno odtajnione. Należy podkreślić, że do tej pory badacze nie mieli możliwości korzystania z nich” - zaznacza dr Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. „Można powiedzieć, że otwieramy drzwi do archiwum, w którym historycy znajdą ogromną ilość bezcennych informacji dotyczących historii Polski” – dodaje.

Relacje między komunistycznym państwem a Kościołem

Inwentarz powstał w ramach projektu badawczego poświęconego relacjom między państwem komunistycznym a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi po 1945 roku. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi obecnie szeroko zakrojone badania nad historią Polski w latach 1917-1990, obejmujące m.in. okupację niemiecką i sowiecką, opór społeczny po 1945 roku, działalność podziemia niepodległościowego, kryzysy polityczne PRL, funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa, a także relacje polsko-żydowskie oraz zagładę Żydów na okupowanych ziemiach polskich.

Pomysł i zaskoczenie podczas prac

„Jednym z ustawowych zadań IPN jest prowadzenie możliwie szerokich badań nad losami Polski i Polaków w oparciu o zagraniczne archiwa” - podkreśla ks. dr Adam Szpotański, pracownik wrocławskiego oddziału IPN, oddelegowany do przeprowadzenia kwerendy w Watykanie i przygotowania publikacji.

Jak przyznaje, największym zaskoczeniem było dla niego bogactwo materiałów przechowywanych przez Stolicę Apostolską dotyczących sytuacji Kościoła w Polsce. Dokumentacja ta pokazuje, że watykańscy urzędnicy nie opierali się wyłącznie na relacjach napływających od polskich hierarchów, lecz konfrontowali je z informacjami uzyskiwanymi od nuncjuszy apostolskich oraz przedstawicieli dyplomatycznych w krajach ościennych. Pozwala to lepiej zrozumieć mechanizmy podejmowania decyzji w Sekretariacie Stanu oraz sposób, w jaki Stolica Apostolska analizowała sytuację Kościoła w państwach bloku wschodniego.

Archiwa dotyczące internowania kard. Wyszyńskiego

Pierwszy tom inwentarza obejmuje dokumenty z serii polskiej w watykańskim archiwum. Drugi tom, który znajduje się obecnie w przygotowaniu, będzie zawierał wykaz dokumentów odnoszących się do Polski i Polaków, znajdujących się w innych seriach narodowych i tematycznych. Wśród materiałów znajdą się również dotąd niepublikowane archiwalia dotyczące internowania kard. Stefana Wyszyńskiego, co stanowi istotne uzupełnienie wiedzy o relacjach państwo-Kościół w okresie stalinowskim.

Współpraca IPN i Sekretariatu Stanu

Publikacja inwentarza jest owocem ścisłej współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej. Partnerstwo to ma wymiar nie tylko techniczny, lecz przede wszystkim naukowy i instytucjonalny. Umożliwia ono polskim badaczom systematyczny dostęp do kluczowych źródeł watykańskich, a zarazem wpisuje się w szerszy proces otwierania archiwów Stolicy Apostolskiej dla środowiska międzynarodowego.

Współpraca ta pokazuje, że rzetelne badania nad historią XX wieku, zwłaszcza nad relacjami między Kościołem a systemami totalitarnymi, wymagają dialogu i zaufania pomiędzy instytucjami państwowymi i kościelnymi. Inicjatywa ta nie tylko „otwiera drzwi do archiwum”, ale również tworzy trwałą platformę współpracy, która może w przyszłości zaowocować kolejnymi wspólnymi projektami badawczymi, edycjami źródeł i konferencjami naukowymi, pogłębiając wiedzę o historii Polski i roli Stolicy Apostolskiej w dramatycznych wydarzeniach XX wieku.