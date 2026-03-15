Z niedzieli na poniedziałek przypada tegoroczna Kadyr Noc, czyli noc przeznaczenia polskich wyznawców islamu, u których kończy się miesiąc postu ramadan. Wierni spotykają się wtedy na modlitwach i czuwaniu do świtu. Post zakończy za kilka dni święto Ramadan Bajram.

Kadyr Noc - według tradycji - wypada z 26. na 27. dzień ramadanu i jest ważnym momentem miesiąca postu. Wierni wierzą, że w noc przeznaczenia wybaczane są im grzechy i decyduje się, co ich spotka w kolejnym roku religijnym. Dlatego szczególnie wtedy modlą się i czytają Koran.

Przypomniał o tym Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR), najstarsza i najważniejsza organizacja polskich wyznawców islamu, podkreślając, że to "najlepsza z nocy w roku". Przywołuje on zapisy Koranu o tym, że "noc przeznaczenia jest lepsza od tysiąca miesięcy".

Przypominając o tegorocznej Kadyr Nocy, związek zachęca wiernych do udziału w modlitwach i wspólnym czuwaniu w meczetach i domach modlitwy gmin muzułmańskich należących do MZR.

Podkreśla to również znaczenie społeczne (budowanie wspólnoty) Kadyr Nocy w ramadanie, bo częścią takiego spotkania jest również tzw. iftar, czyli kolacja ramadanowa - posiłek spożywany przez muzułmanów w poście po zachodzie słońca.

Według tradycji, Kadyr Noc przynosi błogosławieństwo; muzułmanie wierzą, że przez zstępujące na ziemię anioły spisywane są wtedy ważne sprawy wiernych, które w następnym roku będą realizowane i że zapadają wówczas decyzje co do niedalekiej przyszłości.

30-dniowy post wyznawców islamu przypada na dziewiąty miesiąc - opartego na fazach Księżyca - roku muzułmańskiego. Liczony w ten sposób rok jest jednak krótszy o jedenaście dni od roku tradycyjnego, określanego czasem obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego też termin rozpoczęcia ramadanu, jak i innych uroczystości i świąt islamskich, ulega ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

W tym roku ostatnim dniem ramadanu polskich wyznawców islamu będzie 19 marca. 20 marca rozpocznie się trzydniowy Ramadan Bajram, czyli święto zakończenia postu.

Ścisły post w miesiącu ramadan jest jedną z pięciu najważniejszych zasad (filarów) islamu, obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny i pielgrzymki. Obowiązuje od wschodu do zachodu słońca wszystkich zdrowych, dorosłych muzułmanów. Oznacza powstrzymywanie się w tej części dnia m.in. od jedzenia, picia, rozmaitych rozrywek, palenia tytoniu i od współżycia seksualnego.

Dokładna liczba wyznawców islamu w Polsce nie jest znana. Przedstawiciele MZR szacują, że do Związku należy ok. 5 tys. osób, przede wszystkim polskich Tatarów, których największe skupiska są w województwie podlaskim.

W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do MZR zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) 2,2 tys. osób.

Liczbę wszystkich muzułmanów w kraju władze Związku oceniają na ok. 60 tys. osób, wliczając w to również cudzoziemców - uchodźców, studentów, dyplomatów i biznesmenów.

dodane 15.03.2026 19:24

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Miłosierdzie, odmieniane przy okazji Wielkiego Postu przez wszystkie przypadki, jest siłą przemiany rzeczywistości i ma swoją konkretną formę w postaci jałmużny. 

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.

17.03. Waszyngton (PAP) - Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego", w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu" – powiedział aktor.

