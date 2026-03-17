Afganistan: w ataku na szpital w Kabulu zginęło 400 osób  

Zastępca rzecznika rządu Afganistanu poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek, że liczba ofiar śmiertelnych pakistańskiego ataku na szpital w stolicy kraju, Kabulu, wzrosła do 400 - podała agencja AP.

Hamdullah Fitrat poinformował w poście na platformie X, że nalot w poniedziałek wieczorem zniszczył znaczną część szpitala. Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 400, a kolejnych 250 osób zostało rannych. Fitrat oświadczył, że ekipy ratownicze próbują ugasić pożar budynku i wydobyć ciała ofiar.

"Pakistański reżim wojskowy po raz kolejny naruszył przestrzeń powietrzną Afganistanu i zaatakował szpital dla osób uzależnionych w Kabulu, co spowodowało śmierć i obrażenia u osób poddawanych leczeniu" - oświadczył wcześniej rzecznik rządu talibów Zabihullah Mudżahid na platformie X.

Do domniemanego ataku doszło kilka godzin po tym, jak afgańscy urzędnicy poinformowali, że obie strony wymieniły ogień wzdłuż wspólnej granicy, zabijając cztery osoby w Afganistanie.

Rzecznik premiera Pakistanu Mosharraf Zaidi odrzucił te oskarżenia, twierdząc, że żaden szpital w Kabulu nie został zaatakowany przez siły Islamabadu.

Wcześniej w poniedziałek Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała talibów do natychmiastowego zintensyfikowania działań w zakresie walki z terroryzmem. Pakistan oskarża rząd w Kabulu o ukrywanie bojowników przeprowadzających ataki na Pakistan z ich terytorium. Talibowie zaprzeczyli wspieraniu takich grup. Rezolucja RB ONZ potępiła "w najostrzejszych słowach wszelką działalność terrorystyczną, w tym ataki terrorystyczne". Dodatkowo przedłużyła misję ONZ w Afganistanie, UNAMA, o trzy miesiące.

Walki pomiędzy Afganistanem i Pakistanem rozpoczęły się pod koniec lutego, po tym jak Afganistan rozpoczął ataki transgraniczne w odpowiedzi na pakistańskie naloty w Afganistanie, w których, jak twierdzi Kabul, zginęli cywile.

Minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar poinformował w niedzielę, że wojsko zabiło 684 afgańskich talibów. Władze Afganistanu odrzuciły te dane, twierdząc, że liczba ofiar jest znacznie niższa. Ministerstwo obrony Afganistanu i inni urzędnicy poinformowali, że w Afganistanie zginęło ponad 100 pakistańskich bojowników. (PAP)

