Polska tonie w długu

MF: zadłużenie Skarbu Państwa w lutym wzrosło o 2 proc., do ok. 2 bln 37,5 mld zł
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 37,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 2 proc. w porównaniu ze styczniem tego roku - poinformowało we wtorkowych wstępnych szacunkach Ministerstwo Finansów.
"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lutego 2026 r. wyniosło ok. 2.037,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 39,2 mld zł (+2,0 proc.) m/m." - wskazało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.
Resort przekazał, że dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 627,4 mld zł, a dług zagraniczny ok. 410,1 mld zł (tj. 20,1 proc. całego długu Skarbu Państwa).
Ministerstwo poinformowało także, że państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec IV kwartału 2025 r. wyniósł 1 bln 913,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 91,2 mld zł (o 5 proc.) w IV kwartale 2025 r.; wzrost o 302,1 mld zł (o 18,7 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r.
Relacja PDP do PKB na koniec IV kwartału 2025 r. wyniosła 49,1 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,5 pp. oraz o 5,0 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.
Natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec IV kwartału 2025 r. 2 bln 335,2 mld zł co oznaczało: wzrost o 113,4 mld zł (o 5,1 proc.) w IV kwartale 2025 r.; wzrost o 322,5 mld zł (o 16 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r.
Relacja długu EDP do PKB na koniec IV kwartału 2025 r. wyniosła 59,97 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,8 pp. oraz o 4,9 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.
Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.
W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.
Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.
