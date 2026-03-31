info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Polska tonie w długu
rss newsletter facebook twitter

Polska tonie w długu

Drobne  
HENRYK PRZONDZIONO /Gość Drobne

MF: zadłużenie Skarbu Państwa w lutym wzrosło o 2 proc., do ok. 2 bln 37,5 mld zł

 Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 37,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 2 proc. w porównaniu ze styczniem tego roku - poinformowało we wtorkowych wstępnych szacunkach Ministerstwo Finansów.

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lutego 2026 r. wyniosło ok. 2.037,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 39,2 mld zł (+2,0 proc.) m/m." - wskazało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort przekazał, że dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 627,4 mld zł, a dług zagraniczny ok. 410,1 mld zł (tj. 20,1 proc. całego długu Skarbu Państwa).

Ministerstwo poinformowało także, że państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec IV kwartału 2025 r. wyniósł 1 bln 913,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 91,2 mld zł (o 5 proc.) w IV kwartale 2025 r.; wzrost o 302,1 mld zł (o 18,7 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r.

Relacja PDP do PKB na koniec IV kwartału 2025 r. wyniosła 49,1 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,5 pp. oraz o 5,0 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.

Natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec IV kwartału 2025 r. 2 bln 335,2 mld zł co oznaczało: wzrost o 113,4 mld zł (o 5,1 proc.) w IV kwartale 2025 r.; wzrost o 322,5 mld zł (o 16 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r.

Relacja długu EDP do PKB na koniec IV kwartału 2025 r. wyniosła 59,97 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,8 pp. oraz o 4,9 pp. w porównaniu z końcem 2024 r. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 31.03.2026 18:02

TAGI| FINANSE, GOSPODARKA, PAP, ZADŁUŻENIE

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Łódzkie i nie tylko nowości

ks. Włodzimierz Lewandowski

Łódzkie i nie tylko nowości

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Postmodernizm pełną gębą

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Tutaj i tam

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Czy Polska jest gotowa na starzejące się społeczeństwo?

„Kto nam poda szklankę wody?".

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Prawosławna Liturgia Wielkiego Czwartku w Bazylice Grobu Pańskiego

Obchody Wielkiego Czwartku prawosławnych

W tym roku Wielkanoc wypada u nich tydzień później, niż u katolików.

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Poszedł drogą wiary.

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Islamabad. środki bezpieczeństwa przed planowanymi rozmowami między Iranem a USA

Bliski Wschód: Rozejm, ale...

Obie strony gotowe są do wznowienia walk. Będzie nacisk na Izrael?

Szefowa MEN: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa

Nieobowiązkowy moduł o wiedzy seksualnej.

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 09.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
wieczór
5°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
wiecej »
 