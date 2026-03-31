Polska tonie w długu

MF: zadłużenie Skarbu Państwa w lutym wzrosło o 2 proc., do ok. 2 bln 37,5 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 37,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 2 proc. w porównaniu ze styczniem tego roku - poinformowało we wtorkowych wstępnych szacunkach Ministerstwo Finansów.

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lutego 2026 r. wyniosło ok. 2.037,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 39,2 mld zł (+2,0 proc.) m/m." - wskazało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort przekazał, że dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 627,4 mld zł, a dług zagraniczny ok. 410,1 mld zł (tj. 20,1 proc. całego długu Skarbu Państwa).

Ministerstwo poinformowało także, że państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec IV kwartału 2025 r. wyniósł 1 bln 913,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 91,2 mld zł (o 5 proc.) w IV kwartale 2025 r.; wzrost o 302,1 mld zł (o 18,7 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r.

Relacja PDP do PKB na koniec IV kwartału 2025 r. wyniosła 49,1 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,5 pp. oraz o 5,0 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.

Natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec IV kwartału 2025 r. 2 bln 335,2 mld zł co oznaczało: wzrost o 113,4 mld zł (o 5,1 proc.) w IV kwartale 2025 r.; wzrost o 322,5 mld zł (o 16 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r.

Relacja długu EDP do PKB na koniec IV kwartału 2025 r. wyniosła 59,97 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,8 pp. oraz o 4,9 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.