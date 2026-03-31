Niestety... Polacy pokonani przez Szwedów nie awansowali na mundial  

Szwecja pokonała Polskę 3:2 w meczu o awans na piłkarskie mistrzostwa świata.
Szwedzi zagrali na stadionie w Solnej troche jak... Polacy. Za kadencji poprzednich trenerów, nawet grając z europejskimi średniakami, nasza reprezentacja wolała murować bramkę i grać z kontry. Tymczasem po 20 minutach meczu szwedzki realizator pokazał statystykę posiadania piłki - Biało-Czerwoni utrzymywali się przy niej prawie dwa razy dłużej niż piłkarze Trzech Koron! Ale co z tego, skoro nie zagrozili bramce Szwedów, a kilka sekund później Anthony Elanga zakończył składną akcję Szwedów strzałem pod poprzeczkę i było 1:0...
Trzeba przyznać, że doskonała akcja Szwedów...— TVP SPORT (@sport_tvppl) 31 marca 2026
Nasi jakby się przebudzili. Optycznie dominowali na boisku. Nicola Zalewski w 32 min. wykorzystał jedną z kilku dogodnych sytuacji i było 1:1. Bardzo pomogli mu w tym sami Szwedzi, którzy ewidentnie słabo bronili swojej prawej flanki, dzięki czemu nasz wahadłowy mógł popędzić naszym lewym skrzydłem, zwodem skierować się do środkowi pola i wykończyć akcję strzałem z dystansu.
PAN PIŁKARZ 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐀 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈 😍🇵🇱— TVP SPORT (@sport_tvppl) 31 marca 2026
W 43 min. po niecelnym podaniu Szwedów piłka zmierzała na aut, ale ambitnie pogonił za nią Elanga. Blokujący go Zalewski popełnił faul. Dośrodkowanie z wolnego na krótki słupek wykorzystał Gustaf Lagerbielke, który uprzedziła bramkarza Kamila Grabarę i głową skierował piłkę do siatki.
Stały fragment i gol dla Szwecji...— TVP SPORT (@sport_tvppl) 31 marca 2026
Po przerwie znów dominowali Polacy. I to oni szybko zdobyli bramkę. W 55 min. nasi gracze praktycznie wjechali z piłką do szwedzkiej bramki, a tym, który ostatecznie ją do niej skierował był Karol Świderski.
𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐎𝐆𝐑𝐀𝐋𝐈 😍🇵🇱 Panowie, prosimy jeszcze!— TVP SPORT (@sport_tvppl) 31 marca 2026
Polacy dominowali niemal całą resztę drugiej połowy, ale decydująca była 88 min. Po zamieszaniu w polskim polu karnym piłka najpierw trafiła w słupek, a w końcu do bramki skierował Viktor Gyoekeres.
