info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Świąteczne życzenia
rss newsletter facebook twitter

Świąteczne życzenia

Samych słonecznych dni. Niech będzie, choć skądinąd wiadomo, że same słoneczne dni to murowana susza.

Przychodzą świąteczne życzenia. Coraz rzadziej pocztą. Po co biedzić się z wyszukiwaniem kartki, wypisywaniem adresu, naklejaniem znaczka, wędrowaniem na pocztę, kiedy prościej zadzwonić, wysłać smsa. Patrzę na moje cztery kartki. Piąta – ze „spóźnionymi, ale szczerymi życzeniami” może jeszcze nadejdzie.  Było tych kartek kiedyś z dziesięć, w porywach może i kilkanaście. Potem słyszałam: „ Po co wysyłać, zdzwonimy się.” „Widujemy się, to zdążymy złożyć sobie życzenia.” 

Tegoroczne kartki. Na jednej „Pan zmartwychwstał. Alleluja” i postać Chrystusa prowadzącego owieczki do strumienia. Aha, to od rodziny. Na drugiej pisklak i zajączek upchnięci w koszyczku życzą wesołych Świąt Wielkanocnych –  od mojej zmienniczki z czasów, kiedy pracowałam w obcych landach. „Frohe Ostern.” Tu na białym obrusie wielkanocny baranek posypany solidną porcją cukru pudru, wyżej małymi literkami zapisana myśl: „Chrystus pojednał Boga z nami, abyśmy się i my pojednali z innymi i z samymi sobą. To najpiękniejsza droga do wielkanocnej radości i wielkanocnego pokoju.” Kartka jest od znajomych, którzy wyemigrowali w latach osiemdziesiątych. Czwarta – od koleżanki ze studiów. Dostojny Chrystus na tle pustego grobu, owieczka na ręku, wokół pasące się stadko. A na samym dole, co to? Kolorowy grobowy kamień? Nie, trzy ogromne pisanki… 

Życzenia? Tu gotowiec, ale całkiem, całkiem. „Niech w święto radosne Paschalnej ofiary, na wasz dom rodzinny spłyną szczęścia dary.” I dalej – do rymu i pobożnie. Wystarczy się podpisać. Tu odręcznie życzenia obfitych łask Zmartwychwstałego Pana, radości, pokoju. Powtarzają się życzenia miłego świętowania w rodzinnym gronie. Jest też zwyczajnie: zdrowych, pogodnych, smacznego jajka (jakże to – bez szyneczki umoczonej w chrzanie?), mokrego śmigusa dyngusa i samych słonecznych dni. Niech będzie, choć skądinąd wiadomo, że same słoneczne dni to murowana susza. Zajączek z pisklakiem gotowym tekstem z krótkim odręcznym dopiskiem życzą: „Niech ten wyjątkowy czas napełni serca nadzieją, radością i spokojem, a każdy dzień przynosi nową siłę i optymizm.” Pięknie. Tylko nie bardzo wiadomo, dlaczego ten akurat czas miałby być wyjątkowy. Cóż, taki tekst pogodzi wszystkich - wierzących i niewierzących (w zamierzchłych czasach dodawano jeszcze: partyjnych i bezpartyjnych)… 

Nieodłączną częścią wielkanocnych życzeń było zawsze to jedno: pokoju. Ostatnio coraz częściej - spokoju. Dlaczego nie? Przyda się i spokój, szczególnie po przedświątecznej krzątaninie. A przecież pokój to coś innego: „Pokój mój daję wam, pokój zostawiam wam.” Nie ten, który daje świat jako chwilę wytchnienia między jednym a drugim niepokojem, jedną a następną wojną w kolejnym zakątku świata, z czego ostatnio coraz częściej zdajemy sobie sprawę. Tego więc, Bożego pokoju życzmy sobie w wielkanocny poranek. 

 

«« | « | 1 | » | »»

Maria Sołowiej

dodane 04.04.2026 08:00

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Najnowsze

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Poniedziałek
noc
13°C Poniedziałek
rano
11°C Poniedziałek
dzień
11°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 