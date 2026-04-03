Papież rozmawiał przez telefon z prezydentami Izraela i Ukrainy
Papież rozmawiał przez telefon z prezydentami Izraela i Ukrainy

PAP/EPA/FABIO FRUSTACI Papież Leon XIV

Papież Leon XIV rozmawiał w piątek z prezydentami Izraela i Ukrainy, Icchakiem Hercogiem i Wołodymyrem Zełenskim - podał Watykan. Papież zaapelował do Hercoga o otwarcie kanałów dialogu dyplomatycznego, by zakończyć konflikt USA i Izraela z Iranem. Zełenskiego Leon XIV zapewnił o bliskości z narodem ukraińskim.

"Podkreślono konieczność ponownego otwarcia wszystkich możliwych kanałów dialogu dyplomatycznego, aby zakończyć trwający poważny konflikt i dążyć do sprawiedliwego oraz trwałego pokoju na całym Bliskim Wschodzie" - podkreślono w komunikacie po rozmowie papieża z prezydentem Izraela. Nawiązano w ten sposób do rozpoczętej 28 lutego operacji zbrojnej sił USA i Izraela przeciwko Iranowi, który dokonuje ataków odwetowych w całym regionie Bliskiego Wschodu.

"W dalszej części rozmowy skupiono się na znaczeniu ochrony ludności cywilnej i promowaniu poszanowania prawa międzynarodowego i humanitarnego" - dodało watykańskie biuro prasowe.

Po rozmowie Leona XIV z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazano dziennikarzom: "Ojciec Święty złożył życzenia z okazji świąt wielkanocnych, ponawiając wyrazy swojej bliskości z narodem ukraińskim. Następnie omówiono sytuację humanitarną, podkreślając pilną potrzebę zapewnienia niezbędnej pomocy ludności dotkniętej konfliktem".

Papież i prezydent mówili także o wysiłkach podejmowanych na rzecz wspierania inicjatyw humanitarnych, zwłaszcza w odniesieniu do uwolnienia jeńców wojennych.

"Ponowiono nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i współpracy społeczności międzynarodowej można będzie jak najszybciej doprowadzić do zakończenia działań wojennych oraz do sprawiedliwego i trwałego pokoju" - głosi komunikat Watykanu.

PAP |

dodane 03.04.2026 14:41

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, PREZYDENT, UKRAINA, WATYKAN, WOJNA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

W tym roku po raz pierwszy.

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

