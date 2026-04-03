Papież rozmawiał przez telefon z prezydentami Izraela i Ukrainy  

Papież Leon XIV rozmawiał w piątek z prezydentami Izraela i Ukrainy, Icchakiem Hercogiem i Wołodymyrem Zełenskim - podał Watykan. Papież zaapelował do Hercoga o otwarcie kanałów dialogu dyplomatycznego, by zakończyć konflikt USA i Izraela z Iranem. Zełenskiego Leon XIV zapewnił o bliskości z narodem ukraińskim.

"Podkreślono konieczność ponownego otwarcia wszystkich możliwych kanałów dialogu dyplomatycznego, aby zakończyć trwający poważny konflikt i dążyć do sprawiedliwego oraz trwałego pokoju na całym Bliskim Wschodzie" - podkreślono w komunikacie po rozmowie papieża z prezydentem Izraela. Nawiązano w ten sposób do rozpoczętej 28 lutego operacji zbrojnej sił USA i Izraela przeciwko Iranowi, który dokonuje ataków odwetowych w całym regionie Bliskiego Wschodu.

"W dalszej części rozmowy skupiono się na znaczeniu ochrony ludności cywilnej i promowaniu poszanowania prawa międzynarodowego i humanitarnego" - dodało watykańskie biuro prasowe.

Po rozmowie Leona XIV z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazano dziennikarzom: "Ojciec Święty złożył życzenia z okazji świąt wielkanocnych, ponawiając wyrazy swojej bliskości z narodem ukraińskim. Następnie omówiono sytuację humanitarną, podkreślając pilną potrzebę zapewnienia niezbędnej pomocy ludności dotkniętej konfliktem".

Papież i prezydent mówili także o wysiłkach podejmowanych na rzecz wspierania inicjatyw humanitarnych, zwłaszcza w odniesieniu do uwolnienia jeńców wojennych.

"Ponowiono nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i współpracy społeczności międzynarodowej można będzie jak najszybciej doprowadzić do zakończenia działań wojennych oraz do sprawiedliwego i trwałego pokoju" - głosi komunikat Watykanu.