Papież rozmawiał przez telefon z prezydentami Izraela i Ukrainy  

Papież Leon XIV rozmawiał w piątek z prezydentami Izraela i Ukrainy, Icchakiem Hercogiem i Wołodymyrem Zełenskim - podał Watykan. Papież zaapelował do Hercoga o otwarcie kanałów dialogu dyplomatycznego, by zakończyć konflikt USA i Izraela z Iranem. Zełenskiego Leon XIV zapewnił o bliskości z narodem ukraińskim.
"Podkreślono konieczność ponownego otwarcia wszystkich możliwych kanałów dialogu dyplomatycznego, aby zakończyć trwający poważny konflikt i dążyć do sprawiedliwego oraz trwałego pokoju na całym Bliskim Wschodzie" - podkreślono w komunikacie po rozmowie papieża z prezydentem Izraela. Nawiązano w ten sposób do rozpoczętej 28 lutego operacji zbrojnej sił USA i Izraela przeciwko Iranowi, który dokonuje ataków odwetowych w całym regionie Bliskiego Wschodu.
"W dalszej części rozmowy skupiono się na znaczeniu ochrony ludności cywilnej i promowaniu poszanowania prawa międzynarodowego i humanitarnego" - dodało watykańskie biuro prasowe.
Po rozmowie Leona XIV z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazano dziennikarzom: "Ojciec Święty złożył życzenia z okazji świąt wielkanocnych, ponawiając wyrazy swojej bliskości z narodem ukraińskim. Następnie omówiono sytuację humanitarną, podkreślając pilną potrzebę zapewnienia niezbędnej pomocy ludności dotkniętej konfliktem".
Papież i prezydent mówili także o wysiłkach podejmowanych na rzecz wspierania inicjatyw humanitarnych, zwłaszcza w odniesieniu do uwolnienia jeńców wojennych.
"Ponowiono nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i współpracy społeczności międzynarodowej można będzie jak najszybciej doprowadzić do zakończenia działań wojennych oraz do sprawiedliwego i trwałego pokoju" - głosi komunikat Watykanu.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.