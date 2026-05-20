info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Francuski kanonista ostrzega przed kierunkiem, w jakim zmierza Bractwo św. Piusa X
rss newsletter facebook twitter

Francuski kanonista ostrzega przed kierunkiem, w jakim zmierza Bractwo św. Piusa X

Francuski kanonista ostrzega przed kierunkiem, w jakim zmierza Bractwo św. Piusa X  
Łukasz Czechyra /Foto Gość Kodeks prawa kanonicznego

Święcenia biskupie, które Bractwo Kapłańskie św. Piusa X (FSSPX) planuje na lipiec 2026 r., nadal wywołują burzliwe reakcje we Francji. Kanonista, ks. Albert Jacquemin, były członek FSSPX, a obecnie przewodniczący Krajowego Trybunału Kanonicznego Konferencji Biskupów Francji, stwierdził, że wyświęcenie nowych biskupów bez mandatu papieskiego nie będzie już odosobnionym aktem, jak miało to miejsce w 1988 r., ale „faktycznym dokonaniem schizmy”.

Oświadczenia te padły podczas długiego wywiadu udzielonego Le Salon Beige z okazji publikacji jego nowej książki Le Choix de la rupture. Mgr Lefebvre, Rome, les sacres, 1974-2026, ( Wybór i zerwanie abp Lefebvre’a, Rzym, sakry, 1974-2026), książki poświęconej analizie drogi doktrynalnej i eklezjologicznej arcybiskupa Marcela Lefebvre'a od lat po Soborze Watykańskim II aż do dnia dzisiejszego.

Nie jest to już kwestia liturgiczna, lecz eklezjologiczna

Ks. Jacquemin twierdzi, że prawdziwy konflikt między Rzymem a Bractwem św. Piusa X nie dotyczy już głównie tradycyjnej liturgii, lecz autorytetu doktrynalnego i samej natury Kościoła, przypominając, że ryt św. Piusa V jest nadal sprawowany w wielu wspólnotach w pełni uznanych przez Rzym.

Jego zdaniem ewentualne powtórzenie konsekracji biskupich z 1988 r. świadczyłoby o tym, że Bractwo stopniowo przyjęło logikę autonomii doktrynalnej i hierarchicznej wobec Stolicy Apostolskiej.

Według niego FSSPX rozwinęła „eklezjologię zastępczą”, przypisując sobie de facto misję zachowania prawdziwej Tradycji w obliczu tego, co uważa za doktrynalne odchylenia współczesnego Kościoła.

Nie można powoływać się na stan konieczności przeciwko Papieżowi

Jednym z głównych argumentów, jakie Bractwo historycznie wykorzystywało do uzasadnienia święceń biskupich bez upoważnienia papieskiego, był tak zwany „stan konieczności” w Kościele.

Jednak ks. Jacquemin stanowczo odrzuca tę interpretację. Kanonista przypomina, że prawo kościelne przewiduje wyjątkowe okoliczności, w których może zaistnieć prawdziwy stan wyższej konieczności, ale podkreśla, że nie można się na niego powoływać wbrew wyraźnej woli Papieża.

Ponadto zwraca uwagę, że w 1988 r. Rzym zaakceptował już możliwość wyświęcenia biskupa wywodzącego się z Bractwa na mocy porozumienia kanonicznego z arcybiskupem Lefebvrem, co – jego zdaniem – całkowicie podważa argument, że nie istniało żadne inne legalne rozwiązanie.

Z tego powodu przypomina, że św. Jan Paweł II określił te konsekracje jako „akt schizmatycki” w motu proprio Ecclesia Dei.

Krytyka ewolucji doktrynalnej Bractwa

Francuski kapłan uważa, że obecne stanowisko FSSPX jest jeszcze bardziej radykalne niż to z 1988 roku. Jego zdaniem Bractwo sugeruje, że zwykłe środki uświęcenia praktycznie zniknęły z Kościoła i że tylko ono w pełni zachowuje katolicką Tradycję. Dla ks. Jacquemin ta wizja jest wprost sprzeczna z katolicką doktryną o nieomylności Kościoła i ostatecznie przenosi autorytet doktrynalny z Rzymu do struktury paralelnej.

„Prawdziwa władza faktycznie przenosi się do jurysdykcji Bractwa” – twierdzi francuski kanonista.

Kard. Gerhard Müller

KAI DODANE 21.02.2026

Kard. Müller: tylko trwając w łonie Kościoła Bractwo św. Piusa X może walczyć o prawdziwą wiarę

„Jeśli Bractwo św. Piusa X chce wywrzeć pozytywny wpływ na historię Kościoła, nie może walczyć o prawdziwą wiarę z zewnątrz, z dala od Kościoła zjednoczonego z papieżem, ale tylko w Kościele, wraz z papieżem i wszystkimi prawowiernymi biskupami, teologami i wiernymi” – stwierdza w swoim komentarzu emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Ludwig Müller. Odnosi się on do zapowiedzi jego władz, iż zamierza 1 lipca wyświęcić biskupów bez mandatu papieskiego, co będzie prowadziło do zaciągnięcia przez nich ekskomuniki i schizmy. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 20.05.2026 15:15

TAGI| BRACTWO ŚW. PIUSA X, LEFEBRYŚCI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kard. Aveline: Tradycja obejmuje Vaticanum II | Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie | Watykan pozostaje w kontakcie z Bractwem św. Piusa X, aby uniknąć rozłamu | Kuria kielecka przestrzega: Status Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X jest kanonicznie nieuregulowany | Lefebryści: nie możemy uznać nauczania Soboru Watykańskiego II i prawomocności posoborowej Mszy | Przełożony lefebrystów: Mamy bardzo dobre relacje z papieżem Franciszkiem | Postęp w relacjach z Watykanem | Bp Fellay: Księża Bractwa św. Piusa X są święceni ważnie i zgodnie z normami | Lefebryści mają coraz mniej czasu | Bp Williamson już nie w Bractwie św. Piusa X
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
23°C Sobota
wieczór
wiecej »
 