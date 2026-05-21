Kard. Krajewski: szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli

kard. Konrad Krajewski  
Krzysztof Błażyca / Foto Gość kard. Konrad Krajewski

W debacie publicznej każdy chce udowodnić swoją rację i tylko czeka, żeby wytknąć błąd.

W debacie publicznej w Polsce każdy chce udowodnić swoją rację i tylko czeka, żeby wytknąć błąd drugiej stronie - powiedział PAP metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski. Kluczem jest szukanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli - zaznaczył.

Zapytany, co dzisiaj oznacza wezwanie do radykalnego życia Ewangelią, kard. Konrad Krajewski odpowiedział, że sednem Ewangelii jest miłość, w której nie ma miejsca na kompromisy i na kalkulacje: czy mi się to opłaca?

Przypomniał postawę papieża Franciszka, który nie zważając na straty finansowe, wprowadził zakaz sprzedaży papierosów na terenie Watykanu.

- A jak dziś działa świat? Czy mamy w Polsce zakaz sprzedaży i reklamy alkoholu? Wszyscy wiedzą, że to szkodzi, że przez uzależnienie od alkoholu rozpadają się rodziny, wzrasta przemoc domowa. Czy ktoś się przejmuje losem dziecka, które chodzi głodne, ponieważ rodzice ciągle są nietrzeźwi? Rozpijamy naród za cenę akcyzy. Czy to nie jest zarabianie na kulturze śmierci? - pytał.

Zdaniem hierarchy niepokojący kierunek, w którym zmierzamy, pokazuje również fakt, że w Łodzi ok. 800 dzieci oczekuje na adopcję, podczas gdy coraz więcej osób deklaruje, że w ogóle nie chcą mieć dzieci. - Zamiast tego decydują się na adopcję psa, którego później wożą w dziecięcym wózku i nazywają "synkiem". W jakim kierunku zmierzamy? - zastanawiał się kard. Krajewski.

Według metropolity Polacy obawiają się wojny i ataku z zewnątrz, nie zauważają jednak wewnętrznych oznak kryzysu. Podkreślił, że warto zadać sobie pytanie: czy my sami nie idziemy w kierunku zagłady, zniszczenia swojego narodu?

- Czy nie jest samozagładą fakt, że jesteśmy jako naród coraz bardziej podzieleni? Że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy nawzajem się słuchać? W debacie publicznej każdy chce udowodnić swoją rację i tylko czeka, żeby wytknąć błąd drugiej stronie - stwierdził.

Zdaniem kard. Krajewskiego zbudowanie mostu porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami w polskiej debacie publicznej jest możliwe, chociaż nie będzie łatwe. Przypomniał zwołany przez papieża Franciszka synod o synodalności, którego celem było nauczenie się wzajemnego słuchania i odnajdywania tego, co łączy i co można zrobić razem.

- W Polsce debata wygląda dokładnie odwrotnie: szukamy tego, co nas dzieli, a nie tego, co nas łączy. Każdy twierdzi, że jest właścicielem całej prawdy, a druga strona się we wszystkim myli (...). Czy potrafimy w debacie publicznej przebaczać? Czy umiemy powiedzieć: przepraszam? Czy tylko rozliczamy i oskarżamy? Czy to jest sprawiedliwość? Przypomnijmy sobie słowa orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich: "udzielamy wybaczenia i prosimy o nie", cytowane często w formie "przebaczamy i prosimy o wybaczenie". Za te słowa spadła wtedy na biskupów fala krytyki. A to jedyna droga, by iść naprzód - ocenił.

Iwona Żurek

Może zostać pierwszym świętym z pokolenia Z. Świętym uśmiechniętym. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Pedro Ballestera

KAI DODANE 16.05.2026

Może zostać pierwszym świętym z pokolenia Z. Świętym uśmiechniętym. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Pedro Ballestera

Diecezja Salford w północnej Anglii rozpoczęła proces beatyfikacyjny Pedro Ballestera, 21-latka urodzonego w Manchesterze znanego ze swojej prostoty, radości i bezinteresowności, który diagnozę zaawansowanego raka miednicy, przyjął „jako sposób uczestniczenia w krzyżu Chrystusa”. Młody członek Opus Dei może stać się pierwszym świętym z pokolenia Z. »

dodane 21.05.2026 06:56

TAGI| EPISKOPAT, KOŚCIÓŁ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

