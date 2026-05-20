Krytyka zachowani izraelskiego ministra wobec aktywistów z flotylli dla Strefy Gazy


Opublikowanie w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira nagrania, na którym szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy, spotkało się z krytyką wielu państw. Jego zachowanie potępiły MSZ m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch.

"Jestem szczerze zbulwersowana filmem opublikowanym przez ministra izraelskiego gabinetu Ben Gwira, w którym drwi on z osób zaangażowanych w Globalną Flotyllę Sumud. To narusza najbardziej podstawowe standardy szacunku i godności wobec ludzi. (...) Zażądaliśmy wyjaśnień od władz Izraela i jasno określiliśmy ich obowiązek ochrony praw naszych obywateli i wszystkich osób zaangażowanych" - oświadczyła szefowa brytyjskiego MSZ Yvette Cooper we wpisie na platformie X.

Holenderski minister spraw zagranicznych Tom Berendsen poinformował, że w sprawie nagrania opublikowanego przez Ben Gwira, skontaktował się ze swoim izraelskim odpowiednikiem Gideonem Saarem oraz wezwie ambasadora tego kraju na rozmowę.

"Zdjęcia zatrzymanych aktywistów flotylli udostępnione przez ekstremistycznego ministra Ben Gwira, są szokujące i niedopuszczalne. Takie traktowanie zatrzymanych narusza podstawową godność człowieka" - podkreślił na X.

Podobny krok ogłosił wicepremier Belgii i szef belgijskiej dyplomacji Maxime Prevot. "Krążące zdjęcia przedstawiające traktowanie aktywistów flotylli są głęboko niepokojące. (...) Ta sytuacja jest niedopuszczalna. To naruszenie najbardziej podstawowych norm godności ludzkiej. Wszyscy zatrzymani muszą być traktowani z godnością i bezzwłocznie zwolnieni. Poprosiłem o wezwanie ambasadora Izraela w Belgii, aby wyrazić nasze oburzenie i zażądać wyjaśnień" - oświadczył na X.

Izraelscy ambasadorzy zostali lub zostaną w najbliższym czasie wezwani w tej sprawie również przez Włochy, Francję, Kanadę i Hiszpanię - ogłosiły resorty dyplomacji tych państw.

Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego zostało potępione również w samym Izraelu, w tym przez premiera Benjamina Netanjahu i szefa MSZ Gideona Saara.

Postawę tę zauważył i docenił m.in. niemiecki ambasador w Izraelu, Steffen Seibert. "Dobrze jest usłyszeć wiele izraelskich głosów - w tym ministra spraw zagranicznych - które jasno i wyraźnie krytykują sposób, w jaki minister Ben Gwira traktuje zatrzymanych: jest on całkowicie niedopuszczalny i niezgodny z podstawowymi wartościami naszych krajów" - napisał na X Seibert.

MSZ Turcji również wydało w tej sprawie krytyczne oświadczenie. "Minister, o którym mowa, jeden z głównych sprawców ludobójstwa dokonanego przez Izrael w Strefie Gazy, po raz kolejny otwarcie zademonstrował całemu światu brutalną i barbarzyńską mentalność rządu (premiera Izraela Benjamina) Netanjahu" - napisało w oświadczeniu tureckie MSZ, cytowane przez agencję Anadolu.

Na opublikowanym przez Ben Gwira nagraniu, widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy rozbawiony Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Kolejna już Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jak deklarowali organizatorzy, jej celem było przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego do palestyńskiej półenklawy. Izrael uważa, że inicjatywa wspiera terrorystyczny Hamas.

Według danych Globalnej Flotylli w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób. 

PAP |

dodane 20.05.2026 20:05

TAGI| BELGIA, DOBROCZYNNOŚĆ, DYPLOMACJA, FRANCJA, HISZPANIA, HOLANDIA, IZRAEL, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, WIELKA BRYTANIA

