Łotwa/MSZ: Moskwa od kilku tygodni powtarza kompletne kłamstwa  

Łotewskie MSZ stanowczo zaprzeczyło we wtorek, by kraje bałtyckie oraz Finlandia oddały Ukrainie swoją przestrzeń powietrzną do prowadzenia ataków na Rosję. Moskwa od kilku tygodni powtarza kompletne kłamstwa na ten temat - oświadczyła szefowa łotewskiej dyplomacji Baiba Braże.
Według władz w Rydze rosyjska służba wywiadu zagranicznego zaczęła we wtorek rozpowszechniać kolejne kłamstwo, jakoby Łotwa zezwoliła innemu krajowi na wykorzystanie jej terytorium oraz przestrzeni powietrznej do przeprowadzenia ataków przeciwko Rosji.
- To nieprawda i zostało to przekazane Rosji poprzez wezwanie szefa ambasady w Rydze, któremu przekazano oficjalną notę protestacyjną - skomentowała Braże, która we wtorek spotkała się z szefową dyplomacji Kanady Anitą Anand w bazie wojskowej pod Rygą.
Również resort obrony Łotwy poinformował, że kraj ten nie uczestniczy w planowaniu i realizacji kontrataków Ukrainy na obiekty w Rosji. Łotwa przekazała swoje stanowisko również podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której zasiada obecnie jako niestały członek tego gremium.(PAP)
pmo/ piu/
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".