info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » W Kościele działają... Parafialne Grupy Obrony Cywilnej
rss newsletter facebook twitter

W Kościele działają... Parafialne Grupy Obrony Cywilnej

Obronimy się?  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Obronimy się?

Celem jest budowanie odporności lokalnych społeczności.

W Kościele ruszyła inicjatywa Parafialne Grupy Obrony Cywilnej. Jej celem jest budowanie odporności lokalnych społeczności w oparciu o wiernych, którzy angażują się w grupach zadaniowych np. zmotoryzowanej, medycznej, wsparcia psychologicznego czy opiekuńczo-wychowawczej.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z PAP w kwietniu powiedział, że "podobnie jak władze państwowe i samorządowe, także Kościół katolicki ma plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych". Zaznaczył, że w niektórych miejscach są już prowadzone specjalne warsztaty i szkolenia. - Współpracujemy w tych działaniach z Caritas Polska, która ma ogromne doświadczenie w niesieniu pomocy cywilom - powiedział hierarcha.

- Archidiecezja warszawska planuje przeprowadzić warsztaty z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla środowisk parafialnych. Realizacją tego zadania zajmie się Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która aktualnie konsultuje zakres i kształt warsztatów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - powiedziała PAP dyrektor Centrum Prasowego Archidiecezji Warszawskiej Patrycja Michońska-Dynek. Wyjaśniła, że warsztaty będą miały charakter powszechny i będzie mógł wziąć w nich udział każdy zainteresowany, a szczegóły pojawią się jeszcze w tym kwartale.

Zapewniła, że planowane warsztaty w żaden sposób nie kolidują z różnymi inicjatywami oddolnymi w tym np. z Parafialnymi Grupami Obrony Cywilnej.

Rozpoczęły one działać już w styczniu b.r. w oparciu o ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Pierwsza taka grupa powstała w katolickiej parafii pw. św. Jana Pawła II na stołecznym Bemowie.

- Nasi wierni nie mają podstawowej wiedzy, jak się zachowywać w sytuacjach kryzysowych. Postanowiliśmy zatem nie czekać tylko przygotować plan i działać - powiedział PAP proboszcz parafii ks. Sławomir Abramowski.

Przyznał, że impulsem do podjęcia spotkań w zakresie obrony cywilnej była wojna w Ukrainie. - Doświadczenie naszych sąsiadów pokazało, że w sytuacji kryzysu pierwszym miejscem, do którego zgłaszali się wierni były parafie. Ludzie szukają tam pomocy żywnościowej, medycznej, sanitarnej i duchowej. Na szczęście, w przeciwieństwie do parafii prawosławnych w Ukrainie, parafie katolickie w Polsce często dysponują zapleczem infrastrukturalnym, które może zostać wykorzystane na wypadek np. wojny albo innego kryzysu - powiedział duchowny.

- Mając świadomość, że w obliczu poważnego kryzysu przetrwanie w pojedynkę jest bardzo trudne, postanowiliśmy tworzyć własne struktury, organizując się oddolnie w oparciu o wiernych w parafiach. Tak powstała ogólnopolska inicjatywa o nazwie Parafialne Grupy Obrony Cywilnej, pierwsza taka grupa zawiązała się w parafii na warszawskim Bemowie. Na początku skupiliśmy się na zdiagnozowaniu potencjalnych zagrożeń dla naszej wspólnoty. Następnie podjęliśmy działania edukacyjne, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że wiele osób ma małą wiedzę w temacie obrony cywilnej, czyli np. jak zachować się w przypadku alarmu, braku prądu, wody, czy transportu - powiedział PAP organizator bemowskiej PGOC Rafał Łaszewski.

- Według założeń w parafii mają powstać różne grupy zadaniowe np. zmotoryzowana z udziałem kierowców, którzy w sytuacjach awaryjnych będą mogli przewieźć osoby potrzebujące np. do szpitala; grupa wsparcia psychologicznego, grupa opiekuńczo-wychowawcza do pomocy w zaopiekowaniu się dziećmi i osobami niesamodzielnymi, grupa pomocy medycznej, w skład której wejdą osoby mogące udzielić doraźnej pomocy medycznej w sytuacji ograniczonego dostępu do służby zdrowia - powiedział Łaszewski.

Zaznaczył, że każdy wierny może zgłosić się do minimum jednej, wybranej grupy i doraźnie udzielić pomocy w swoim obszarze. - To umożliwia łączenie pomocy z normalnym życiem zawodowym. W ten sposób chcemy zbudować odporność naszej lokalnej społeczności - powiedział Łaszewski.

Przekazał, że do zdobywania kompetencji przez parafian wykorzystywane są zarówno programy rządowe, jak i wydarzenia z życia wspólnoty parafialnej. - W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy np. w szkoleniach w ramach ogólnopolskiego programu "wGotowości" organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy ze Sztabem Generalnym WP. Składały się one z czterech bloków: pierwsza pomoc, plecak ewakuacyjny, survival w lesie oraz orientacja w terenie. Z kolei podczas pikniku parafialnego ze szkoleń pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych skorzystało kilkadziesiąt osób - powiedział Łaszewski.

- Grupa w parafii św. Jana Pawła II na Bemowie liczy obecnie kilkadziesiąt osób. Do tej pory w naszych różnych wydarzeniach wzięło udział kilkaset osób, z przewagą mężczyzn przeważnie w średnim wieku - powiedział Łaszewski. Dodał, że szczególnie zaproszone są do PGOC kobiety, bo obrona cywilna to w dużej mierze ich pole aktywności.

Wspomniał, że pomysłem tworzenia PGOC zainteresowani są wierni dwunastu parafii. - To początek. Chcemy pomysł rozpropagować na całą Polskę, bo obrona cywilna to sprawa wszystkich obywateli, a wspólnota Kościoła ma bardzo duże możliwości żeby się samoorganizować - zadeklarował.

Ks. Abramowski powiedział PAP, że o działaniach z zakresu obrony cywilnej poinformował metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa, z którym rozmawiał na ten temat. - Aprobaty dla naszej aktywności udzielił nam bp. polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz - powiedział duchowny.

Według rocznika ISKK SAC "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia", w 2024 r. było 10 352 parafii, w tym 9 664 diecezjalne i 688 zakonnych. W archidiecezji warszawskiej było ich 217, a w diecezji warszawsko-praskiej - 187.

Magdalena Gronek

kard. Konrad Krajewski

PAP DODANE 21.05.2026

Kard. Krajewski: szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli

W debacie publicznej każdy chce udowodnić swoją rację i tylko czeka, żeby wytknąć błąd. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.05.2026 07:01

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, KOŚCIÓŁ, PAP, PAŃSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kard. Krajewski: szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli | Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie | Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła | Co szósty Polak nie wie co zrobić po kradzieży numeru PESEL | Kard. Krajewski: straszenie uchodźcami to sprawa czysto polityczna
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
23°C Sobota
wieczór
wiecej »
 