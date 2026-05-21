W Kościele działają... Parafialne Grupy Obrony Cywilnej

Celem jest budowanie odporności lokalnych społeczności.
W Kościele ruszyła inicjatywa Parafialne Grupy Obrony Cywilnej. Jej celem jest budowanie odporności lokalnych społeczności w oparciu o wiernych, którzy angażują się w grupach zadaniowych np. zmotoryzowanej, medycznej, wsparcia psychologicznego czy opiekuńczo-wychowawczej.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z PAP w kwietniu powiedział, że "podobnie jak władze państwowe i samorządowe, także Kościół katolicki ma plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych". Zaznaczył, że w niektórych miejscach są już prowadzone specjalne warsztaty i szkolenia. - Współpracujemy w tych działaniach z Caritas Polska, która ma ogromne doświadczenie w niesieniu pomocy cywilom - powiedział hierarcha.
- Archidiecezja warszawska planuje przeprowadzić warsztaty z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla środowisk parafialnych. Realizacją tego zadania zajmie się Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która aktualnie konsultuje zakres i kształt warsztatów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - powiedziała PAP dyrektor Centrum Prasowego Archidiecezji Warszawskiej Patrycja Michońska-Dynek. Wyjaśniła, że warsztaty będą miały charakter powszechny i będzie mógł wziąć w nich udział każdy zainteresowany, a szczegóły pojawią się jeszcze w tym kwartale.
Zapewniła, że planowane warsztaty w żaden sposób nie kolidują z różnymi inicjatywami oddolnymi w tym np. z Parafialnymi Grupami Obrony Cywilnej.
Rozpoczęły one działać już w styczniu b.r. w oparciu o ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Pierwsza taka grupa powstała w katolickiej parafii pw. św. Jana Pawła II na stołecznym Bemowie.
- Nasi wierni nie mają podstawowej wiedzy, jak się zachowywać w sytuacjach kryzysowych. Postanowiliśmy zatem nie czekać tylko przygotować plan i działać - powiedział PAP proboszcz parafii ks. Sławomir Abramowski.
Przyznał, że impulsem do podjęcia spotkań w zakresie obrony cywilnej była wojna w Ukrainie. - Doświadczenie naszych sąsiadów pokazało, że w sytuacji kryzysu pierwszym miejscem, do którego zgłaszali się wierni były parafie. Ludzie szukają tam pomocy żywnościowej, medycznej, sanitarnej i duchowej. Na szczęście, w przeciwieństwie do parafii prawosławnych w Ukrainie, parafie katolickie w Polsce często dysponują zapleczem infrastrukturalnym, które może zostać wykorzystane na wypadek np. wojny albo innego kryzysu - powiedział duchowny.
- Mając świadomość, że w obliczu poważnego kryzysu przetrwanie w pojedynkę jest bardzo trudne, postanowiliśmy tworzyć własne struktury, organizując się oddolnie w oparciu o wiernych w parafiach. Tak powstała ogólnopolska inicjatywa o nazwie Parafialne Grupy Obrony Cywilnej, pierwsza taka grupa zawiązała się w parafii na warszawskim Bemowie. Na początku skupiliśmy się na zdiagnozowaniu potencjalnych zagrożeń dla naszej wspólnoty. Następnie podjęliśmy działania edukacyjne, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że wiele osób ma małą wiedzę w temacie obrony cywilnej, czyli np. jak zachować się w przypadku alarmu, braku prądu, wody, czy transportu - powiedział PAP organizator bemowskiej PGOC Rafał Łaszewski.
- Według założeń w parafii mają powstać różne grupy zadaniowe np. zmotoryzowana z udziałem kierowców, którzy w sytuacjach awaryjnych będą mogli przewieźć osoby potrzebujące np. do szpitala; grupa wsparcia psychologicznego, grupa opiekuńczo-wychowawcza do pomocy w zaopiekowaniu się dziećmi i osobami niesamodzielnymi, grupa pomocy medycznej, w skład której wejdą osoby mogące udzielić doraźnej pomocy medycznej w sytuacji ograniczonego dostępu do służby zdrowia - powiedział Łaszewski.
Zaznaczył, że każdy wierny może zgłosić się do minimum jednej, wybranej grupy i doraźnie udzielić pomocy w swoim obszarze. - To umożliwia łączenie pomocy z normalnym życiem zawodowym. W ten sposób chcemy zbudować odporność naszej lokalnej społeczności - powiedział Łaszewski.
Przekazał, że do zdobywania kompetencji przez parafian wykorzystywane są zarówno programy rządowe, jak i wydarzenia z życia wspólnoty parafialnej. - W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy np. w szkoleniach w ramach ogólnopolskiego programu "wGotowości" organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy ze Sztabem Generalnym WP. Składały się one z czterech bloków: pierwsza pomoc, plecak ewakuacyjny, survival w lesie oraz orientacja w terenie. Z kolei podczas pikniku parafialnego ze szkoleń pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych skorzystało kilkadziesiąt osób - powiedział Łaszewski.
- Grupa w parafii św. Jana Pawła II na Bemowie liczy obecnie kilkadziesiąt osób. Do tej pory w naszych różnych wydarzeniach wzięło udział kilkaset osób, z przewagą mężczyzn przeważnie w średnim wieku - powiedział Łaszewski. Dodał, że szczególnie zaproszone są do PGOC kobiety, bo obrona cywilna to w dużej mierze ich pole aktywności.
Wspomniał, że pomysłem tworzenia PGOC zainteresowani są wierni dwunastu parafii. - To początek. Chcemy pomysł rozpropagować na całą Polskę, bo obrona cywilna to sprawa wszystkich obywateli, a wspólnota Kościoła ma bardzo duże możliwości żeby się samoorganizować - zadeklarował.
Ks. Abramowski powiedział PAP, że o działaniach z zakresu obrony cywilnej poinformował metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa, z którym rozmawiał na ten temat. - Aprobaty dla naszej aktywności udzielił nam bp. polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz - powiedział duchowny.
Według rocznika ISKK SAC "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia", w 2024 r. było 10 352 parafii, w tym 9 664 diecezjalne i 688 zakonnych. W archidiecezji warszawskiej było ich 217, a w diecezji warszawsko-praskiej - 187.
Magdalena Gronek
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".