Bliski Wschód: Kolejne naloty na Teheran.

W Dubaju odłamki pocisku uderzyły w siedzibę Oracle.
Amerykańsko-izraelskie naloty na Teheran i inne miasta w Iranie były kontynuowane w nocy z piątku na sobotę. W stolicy Syrii Damaszku słyszano eksplozje. W Dubaju odłamki pocisku uderzyły w budynek amerykańskiej firmy Oracle, a w Abu Zabi w piątek, w pożarze w kompleksie gazowym, zginęła jedna osoba.
W sobotę rano w północnym Teheranie odnotowano kolejne eksplozje, którym - według AFP - towarzyszył dźwięk przypominający drona. Były one kontynuacją nocnych nalotów na stołeczne dzielnice oraz inne miasta, w tym Isfahan, Urmię, Chorramabad, Karadż i Kom. Według anglojęzycznego portalu telewizji Al-Jazeera celem były m.in. obiekty przemysłowe.
Irańskie władze podały, że liczba ofiar amerykańsko-izraelskich ataków na most w Karadżu w czwartek wzrosła do co najmniej 13; przeprawa została zniszczona i jest wyłączona z użytku.
W sobotę nad ranem w Damaszku oraz jego okolicach słyszano wybuchy - poinformowała syryjska telewizja państwowa. Według wstępnych doniesień mogły być związane z działaniem izraelskiej obrony powietrznej przechwytującej irańskie pociski.
W tym samym czasie w Iraku na zachód od Basry wybuchł pożar w magazynach należących do zagranicznych firm naftowych, po tym jak obiekt został trafiony przez drona - poinformowały źródła bezpieczeństwa, cytowane przez agencję Reutera.
Ministerstwo spraw wewnętrznych Bahrajnu poinformowało o uruchomieniu syren alarmowych i wezwało mieszkańców do udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca. Wcześniej w Sitrze, niedaleko Manamy, cztery osoby zostały lekko ranne, a kilka domów uszkodzonych w wyniku spadających odłamków po przechwyceniu irańskich dronów.
W Dubaju odłamki po przechwyceniu obiektu powietrznego spadły na fasadę budynku amerykańskiej firmy Oracle w dzielnicy Dubai Internet City. Według władz w incydencie nikt nie ucierpiał. Oracle znalazł się wcześniej na liście 18 amerykańskich firm, które irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział objąć odwetem.
Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) poinformowały również, że podczas ewakuacji kompleksu gazowego Habshan w emiracie Abu Zabi w piątek wieczorem zginął obywatel Egiptu, a cztery osoby zostały lekko ranne. W tym największym zakładzie przetwarzania gazu w kraju wybuchł pożar wywołany odłamkami po przechwyceniu celu powietrznego. Ogień spowodował znaczne zniszczenia.
USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego; od tego czasu trwają naloty na to państwo, które w odpowiedzi uderza w Izrael i państwa Zatoki Perskiej.
Jak podała Al-Jazeera, bilans wojny obejmuje ponad 2000 zabitych w Iranie, ponad 100 w Iraku, 24 w Izraelu i 12 w ZEA. Liczba osób zabitych w Libanie, odkąd Izrael wznowił szeroko zakrojone ataki po przystąpieniu Hezbollahu do wojny po stronie Iranu, wzrosła do 1345 - wynika z danych libańskiego ministerstwa zdrowia.
