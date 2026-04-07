Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Leon XIV ostrzega przed eskalacją wojny i apeluje o powrót do rozmów. Wskazuje, że groźby kierowane wobec całego narodu irańskiego są nieakceptowalne, a świat już dziś zmaga się z narastającym kryzysem i spiralą przemocy.

W wystąpieniu dla dziennikarzy w Castel Gandolfo Leon XIV odniósł się do napiętej sytuacji międzynarodowej i rozszerzającego się konfliktu. Podkreślił, że pojawiające się groźby wobec całego narodu Iranu są „naprawdę nie do przyjęcia”.

Wojna niczego nie rozwiązuje

Jak informuje Vatican News, Ojciec Święty nawiązał do swojego wcześniejszego orędzia i ponowił apel do ludzi dobrej woli, by wybierali drogę pokoju, a nie przemocy. Zaznaczył, że wojna – szczególnie ta określana jako niesprawiedliwa – nie przynosi rozwiązań, lecz pogłębia chaos i cierpienie.

Zwrócił uwagę, że świat już dziś doświadcza poważnych kryzysów: gospodarczego, energetycznego oraz niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. W jego ocenie konflikty tylko potęgują nienawiść i podziały. – Wróćmy do stołu rozmów. Rozmawiajmy. Szukajmy rozwiązań w sposób pokojowy – zaapelował.

„Pamiętajmy o niewinnych”

Papież szczególnie mocno podkreślił los osób najbardziej bezbronnych. – Pamiętajmy o niewinnych: dzieciach, osobach starszych, chorych – o tych, którzy już stali się lub dopiero staną się ofiarami wojny – mówił.

Przypomniał również, że ataki na infrastrukturę cywilną są sprzeczne z prawem międzynarodowym i stanowią przejaw destrukcji oraz nienawiści.

Apel do obywateli i modlitwa

Leon XIV zaznaczył, że społeczeństwa pragną pokoju i nie są obojętne wobec trwających konfliktów. Zachęcił obywateli krajów zaangażowanych w wojnę, by wywierali nacisk na swoich przywódców. – Proście swoich liderów, parlamentarzystów, aby działali na rzecz pokoju i odrzucili wojnę – podkreślił.

Na zakończenie wezwał także do modlitwy, wskazując ją jako niezbędny element budowania pokoju, ale jednocześnie zachęcił do konkretnych działań i dialogu. – Nie chcemy wojny. Chcemy pokoju – przypomniał, wskazując na pragnienie, które łączy ludzi na całym świecie.

Vatican News /kb

dodane 07.04.2026 22:08

TAGI| APEL, ESKALACJA, IRAN, USA, WOJNA

