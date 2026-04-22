USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?
USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?

Sztuczna intelignencja  
Hatice Baran /Pexels

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Prokurator generalny amerykańskiego stanu Floryda James Uthmeier poinformował o wszczęciu śledztwa wobec ChatGPT i jego twórcy firmy OpenAI w związku z analizą rozmów między chatbotem a sprawcą strzelaniny na Uniwersytecie Stanowym Florydy (FSU) -  podał "New York Times".

W rezultacie strzelaniny w kwietniu 2025 roku zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Oskarżony, 20-letni student Phoenix Ikner, przebywa w areszcie i czeka na proces pod zarzutem morderstwa oraz usiłowania zabójstwa.

Według Uthmeiera treść wiadomości od ChatGPT sugeruje, że system oferował znaczącą pomoc sprawcy przed popełnieniem zbrodniczych czynów. Prokurator wskazał m.in. na pytania dotyczące siły rażenia broni i doboru amunicji.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Uthmeier podkreślał wagę zebranych dowodów. "Moi prokuratorzy przeanalizowali tę sprawę i powiedzieli mi, że gdyby po drugiej stronie ekranu był człowiek, postawilibyśmy mu zarzuty zabójstwa" - wyjaśnił.

Jak zauważył "NYT", w dniu ataku Ikner pytał ChatGPT m.in. o możliwe reakcje społeczne na strzelaninę oraz o godziny największego natężenia ruchu w okolicach domu studenckiego.

Uthmeier zapowiedział, że równolegle prowadzone będzie postępowanie cywilne dotyczące ewentualnej odpowiedzialności firmy OpenAI. Jak przyznał, pociągnięcie przedsiębiorstwa do odpowiedzialności karnej stanowi nowe, nieprzetestowane dotąd pole prawne. Zaznaczył, że jego obowiązkiem jest ustalenie, czy ludzie mogli być zaangażowani w projektowanie, zarządzanie i funkcjonowanie systemu w stopniu uzasadniającym odpowiedzialność karną.

Firma OpenAI oświadczyła, że współpracuje z władzami, ale nie poczuwa się do winy za tragedię. "Ubiegłoroczna strzelanina na Uniwersytecie Stanowym Florydy była tragedią, ale ChatGPT nie ponosi odpowiedzialności za tę straszliwą zbrodnię" - głosi komunikat.

Według firmy system udzielał jedynie odpowiedzi opartych na publicznie dostępnych źródłach i nie zachęcał ani nie promował działań nielegalnych lub szkodliwych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski 

dodane 22.04.2026 15:19

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: Wysokie poparcie Amerykanów dla papieża Leona pomimo politycznych ataków | IPN: w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu odnaleziono szczątki ofiar mordu na Polakach | Skazany za zabójstwo w 2006 r. przedterminowo zwolniony z więzienia | Trump: Odkryliśmy wiele ciekawych dokumentów o UFO | Do 2028 roku - lądowanie na Księżycu
A dla dorosłych?

Andrzej Macura

A dla dorosłych?

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obrazy

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

