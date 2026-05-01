info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Słabe zdrowie polskich emerytów
rss newsletter facebook twitter

Słabe zdrowie polskich emerytów

Na emeryturze  
JACEK ZAWADZKI /Foto Gość Na emeryturze

Polacy po 65. roku życia spędzają mniej lat w dobrym zdrowiu niż przeciętny mieszkaniec UE.

Polacy po 65.roku życia spędzają mniej lat w dobrym zdrowiu niż przeciętny mieszkaniec UE - oceniają eksperci think tanku Medyczna Racja Stanu. Aby poprawić te wskaźniki, konieczne są kompleksowe zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia i skuteczniejsze leczenie chorób przewlekłych.

Z danych GUS, cytowanych w informacji prasowej przesłanej PAP, wynika, że niemal nieprzerwanie od 2012 r. utrzymuje się spadek liczby ludności Polski. W końcu 2025 r. wynosiła ona 37332 tys., tj. obniżyła się o ok. 157 tys. w stosunku do stanu sprzed roku.

Na debacie Medycznej Racji Stanu pod koniec kwietnia wiceprezes GUS ds. statystyki społecznej Hanna Strzelecka podkreśliła, że polskie społeczeństwo systematycznie się starzeje. - Ale dopiero w 2014 r. trendy zmieniły się o tyle, że mamy więcej ludności w wieku 65 lat i starszej niż dzieci wieku 0-14 lat - zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że obecnie mamy w kraju 8 mln osób w wieku 65 lat i więcej, natomiast w roku 2050 będzie to 10 mln, czyli co trzecia osoba. Osób w wieku 80 lat i starszych jest w Polsce obecnie 1,6 mln, a w 2050 r. będzie ich dwa razy więcej.

- Musimy się do tego przygotować, nie tylko z punktu widzenia opieki zdrowotnej, ale też opieki długoterminowej - zaznaczyła Strzelecka. Według niej, nawet gdyby obecnie znacząco wzrosła w kraju dzietność, nie uda nam się szybko odwrócić tych trendów. - Dlatego musimy wprowadzić w życie "srebrną" gospodarkę - oceniła. Jej zdaniem jest to niezbędne, by utrzymać rozwój gospodarczy.

Prof. Elżbieta Gołata, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, zwróciła uwagę na to, że w ostatnich 35 latach oczekiwana długość życia w Polsce wzrosła o 10 lat. Mimo to nadal jesteśmy w końcówce krajów Europejskich - w krajach takich jak Włochy, Szwecja czy Szwajcaria ludzie żyją średnio 7 lat dłużej, zaznaczyła specjalistka.

W jej ocenie jest też wiele do zrobienia, jeśli chodzi o oczekiwaną długość życia w zdrowiu. Z ostatniego raportu Komisji Europejskiej pt. "State of Health in the EU. Polska. Profil systemu ochrony zdrowia 2025" wynika, że średnia długość życia w zdrowiu w Polsce była niższa od średniej Unii Europejskiej. W wieku 65 lat kobiety w Polsce mogą oczekiwać 8,6 roku zdrowego życia, a mężczyźni 7,8 roku, w porównaniu ze średnią wynoszącą odpowiednio 9,2 roku i 8,9 roku w całej UE.

W raporcie wskazano, że - zgodnie z trendami obserwowanymi w całej Europie - głównymi przyczynami zgonów oraz złego stanu zdrowia Polaków są choroby układu krążenia i nowotwory.

- Mamy coraz więcej schorzeń o charakterze przewlekłym, związanych z wiekiem - powiedział pełnomocnik prezesa NFZ, Michał Dzięgielewski. Zwrócił też uwagę, że grupa osób w wieku 60 lat i więcej stanowi największe obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. - Aż 50 proc. wydatków w leczeniu szpitalnym jest związane z grupą wiekową 60+, a leczenie szpitalne stanowi z kolei 50 proc. wszystkich wydatków na zdrowie - wyjaśnił.

Eksperci podkreślali, że ze względu na starzenie się społeczeństwa konieczna jest kompleksowa reforma, jeśli chodzi o leczenie chorób przewlekłych, które generują wiele kosztownych powikłań. Przykładem jest choroba otyłościowa.

Prof. Mariusz Wyleżoł, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, przypomniał, że epidemia otyłości i związane z nią ok. 200 powikłań, w tym choroby sercowo-naczyniowe, stanowią "zagrożenie dla całego społeczeństwa".

- My obecnie w Polsce koncentrujemy się na leczeniu powikłań otyłości, a nie na jej leczeniu przyczynowym. A obecnie mamy takie możliwości. Jeszcze się kilka lat temu nie spodziewaliśmy, że do chirurgii bariatrycznej dołączy możliwość leczenia farmakologicznego - powiedział specjalista. W jego ocenie jest to największy przełom w medycynie, jaki dokonał się w ostatnich latach.

Tymczasem w naszym kraju wciąż odwlekane są decyzje o systemowym podejściu do leczenia chorych na otyłość, w tym o refundacji farmakoterapii. - Musimy jak najszybciej zaopiekować się tą grupą chorych, ażeby przeciwdziałać rozwojowi powikłań otyłości. Przyniesie to ogromne oszczędności dla całego systemu opieki zdrowotnej, ale i dla nas wszystkich jako społeczeństwa - ocenił.

Innym przykładem przewlekłej choroby generującej ogromne koszty społeczne jest nadciśnienie tętnicze.

Prof. Jacek Wolf z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przypomniał, że może ono dotyczyć nawet 38 proc. dorosłych Polaków i jest głównym czynnikiem skracającym życie i powodującym niepełnosprawność, gdyż przyczynia się do zawałów serca i udarów mózgu.

W ocenie kardiologa największym problemem w leczeniu nadciśnienia jest brak współpracy pacjentów z lekarzem i nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich. Zgodnie z szacunkami jedynie 22,4 proc. pacjentów z nadciśnieniem jest leczonych właściwie. Ten niski wskaźnik kontroli przyczynia się do zwiększonego ryzyka udarów, zawałów serca i przedwczesnych zgonów.

Aby poprawić te wyniki, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego we współpracy Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Polskim Towarzystwem Kardiologicznym zainicjowało na początku br. program Misja 50/30. Jego celem jest to, aby do 2030 r. 50 proc. pacjentów z nadciśnieniem uzyskało prawidłowe wskaźniki ciśnienia tętniczego - tzw. normotensję. Lekarze, którzy decydują się przyłączyć do programu, są zobowiązani edukować pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na temat korzyści płynących z prawidłowej terapii tego schorzenia.

Prof. Wolf podkreślił, że obecnie dysponujemy bardzo dobrymi lekami na nadciśnienie, które mogą poprawić przestrzeganie zaleceń lekarskich (tzw. adherencję). Są to leki złożone (w skrócie SPC). - Te leki to fundament leczenia nadciśnienia tętniczego. Dane z Niemiec wskazują, że znacznie poprawiają one poziom współpracy pacjenta z lekarzem i dają bardzo dobre efekty zdrowotne, np. chorzy rzadziej wymagają hospitalizacji z powodu powikłań - powiedział specjalista.

Prof. Krzysztof Giannopoulos, prezes Stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji oraz Polskiego Towarzystwa Hematologicznego i Transfuzjologicznego, zwrócił uwagę na to, że coraz lepsze leczenie nowotworów układu krwiotwórczego sprawia, iż pacjenci mogą żyć z nimi przez wiele lat, jak z chorobą przewlekłą. - Ze względu na coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, ale też coraz lepszą diagnostykę, liczba chorych na nowotwory hematologiczne będzie rosła. Jednocześnie, dzięki coraz lepszemu leczeniu, pacjenci ci coraz dłużej żyją - powiedział specjalista.

Przykładem jest szpiczak plazmocytowy, gdzie mediana przeżycia kiedyś wynosiła 3 lata, a obecnie pacjenci po przeszczepieniu autologicznym szpiku na jednym schemacie leczenia mają medianę przeżycia 17 lat. Dlatego tak istotne jest finansowanie skutecznych terapii dla tych chorych już od najwcześniejszych linii terapii, w tym najnowszych opcji, jak CAR-T czy innowacyjne leki łączące przeciwciało z immunotoksyną, ocenił prof. Giannopoulos.

Eksperci Medycznej Racji stanu podsumowali, że jednym z czynników, który może pomóc złagodzić negatywne konsekwencje starzenia się społeczeństwa, jest wydłużenie średniej życia w zdrowiu. To z kolei może przełożyć się na wydłużenie aktywności zawodowej osób starszych. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.05.2026 06:47

TAGI| MEDYCYNA, NAUKA, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Główne siły Kościoła nie tyle się kurczą, ile przemieszczają | Lublin: Znawczyni filozofii religii s. prof. Zofia Zdybicka spoczęła na cmentarzu przy ul. Lipowej | Alarmująco niski stan rzek. Ekspert: to dane jak na koniec lata, a nie początek wiosny | Rakieta z czwartym satelitą dla polskiej armii wystartowała | USA: policja będzie mogła wystawiać mandaty samochodom autonomicznym
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzięki Bogu za papieża Leona

Andrzej Macura

Dzięki Bogu za papieża Leona

Po owocach ich poznacie – mówił Jezus. Mnie owoce tego pontyfikatu cieszą.

Perspektywa jednego roku

Perspektywa jednego roku

Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

Z Ducha Świętego czy nie?

Andrzej Macura

Z Ducha Świętego czy nie?

Trudno znaleźć odpowiedź? Łatwiej niż mogłoby się wydawać.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Co wyłoni się z ciemnościn nocy?

USA: Pentagon rozpoczął publikację dokumentów o UFO

W pierwszej transzy opublikowano m.in. archiwalne akta, a także raporty i materiały dotyczące nowych obserwacji.

Niektórym ta wojna się opłaca

Gdy jedni na wojnie tracą, inni...

BBC: Wojna w Iranie przyniosła zyski bankom, koncernom naftowym, firmom zbrojeniowym i sektorowi OZE.

W Gietrzwałdzie

Rozpoczyna się remont bazyliki w Gietrzwałdzie

W najbliższym czasie przy fundamentach i murach kościoła będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie.

Ukrywając tożsamość

Norwegia: Rosjanie rekrutują w Europie nieletnich do aktów sabotażu

Norweski kontrwywiad ostrzega, że podobny model działania nie dotyczy wyłącznie Rosji.

To były trudne dni

Zastępca KG PSP: pożar w Puszczy Solskiej jest opanowany

Według szacunków dogaszanie może potrwać kilka dni.

Uroczystości pogrzebowe abp. Michalika

Uroczystości pogrzebowe abp. Michalika

Apel, by zamiast kwiatów i wieńców, składać ofiary na hospicja.

Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu

Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu

Pierwszy papież z USA nie wprowadził rewolucji - kontynuuje wizję Kościoła Franciszka, zmiany wprowadzając na drodze spokojnej ewolucji.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki (L)

Bartosz Grodecki został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent podziękował też Sławomirowi Cenckiewiczowi za 9 miesięcy pracy na czele BBN.

Umowa ws. programu SAFE podpisana - Polska ma otrzymać pożyczki o wartości blisko 44 mld euro

Umowa ws. programu SAFE podpisana - Polska ma otrzymać pożyczki o wartości blisko 44 mld euro

Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie SAFE.

A Rosjanie świętują. Zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem

Media: ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę wojskową w stolicy Czeczenii

... oraz rafinerie w Permie i Jarosławiu.

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

W tle kwestie Bliskiego Wschodu.

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

"Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem?"

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 08.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
16°C Piątek
wieczór
13°C Sobota
noc
11°C Sobota
rano
14°C Sobota
dzień
wiecej »
 