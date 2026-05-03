info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Zablokowana reforma - Konstytucja 3 maja
rss newsletter facebook twitter

Zablokowana reforma - Konstytucja 3 maja

Biao-czerwona  
Henryk Przondziono /Foto Gość Biao-czerwona

Konstytucja 3 Maja zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była próbą zreformowania państwa, zabezpieczała możliwość jego rozwoju, ale wkrótce pod naciskiem sąsiednich mocarstw została zablokowana.

Konstytucja 3 Maja, będąca skutkiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Polsce po I rozbiorze (1772), pozostawiała w Polsce ustrój stanowy, wprowadzając jednak pewne zmiany. Zmniejszono wpływy magnaterii na wybór króla, Senat i zarząd kraju, poprzez wykluczenie z sejmików szlachty nie posiadającej ziemi, będącej warstwą najbardziej podatną na wpływy i przekupstwo. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania szlachectwa.

Utrzymując poddaństwo chłopów konstytucja pozbawiała jednak szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich "pod opiekę prawa i rządu krajowego". Indywidualne umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz nie mogły już być samodzielnie unieważniane przez szlachtę.

Postanowienia konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy całkowitej tolerancji dla innych uznawanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament, składający się z sejmu - 204 posłów spośród szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów miast - oraz senatu (złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla), którego rolę znacznie zmniejszono.

Zniesiono instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała dwa lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby; co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu "poprawy konstytucji".

Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i 5 ministrów: policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.

Zniesiono wolną elekcję; po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię.

Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, przewidując stworzenie stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybunału Koronnego i sądów asesorskich.

Próba wprowadzenia konstytucji w życie została przekreślona już w połowie 1792 roku. Przyczyniła się do tego Konfederacja Targowicka (zawiązana przez przywódców obozu magnackiego w celu przywrócenia poprzedniego ustroju Rzeczypospolitej i pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja) i wkroczenie wojsk rosyjskich w granice Polski.

Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

***

Obchody w wielu miastach w Polsce, wydarzenia sportowe i możliwość zobaczenia oryginału Konstytucji 3 maja w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - tak Polacy będą mogli spędzić niedzielne święto, będące ostatnim dniem tegorocznej majówki.

Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, będzie ostatnim dniem weekendu majowego.

W centrum Warszawy odbędzie się wtedy 34. Bieg Konstytucji 3 Maja. Z kolei od godz. 9 w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie można zobaczyć wystawiony oryginał Konstytucji 3 maja.

Upamiętnienie 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja we Wrocławiu rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.00 przy Pomniku Konstytucji 3 Maja, obok Panoramy Racławickiej. Uroczystości uświetnią Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W programie obchodów jest m.in. złożenie wieńców przy pomniku, przemarsz do Katedry Wrocławskiej, gdzie o godz. 11.30 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny.

Obchody w Łodzi rozpoczną się o godz. 9.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej. Po eucharystii zaplanowano oficjalne uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza. W programie są: zmiana warty, Apel Pamięci Oręża Polskiego, salwa honorowa i defilada kompanii honorowych.

Mniej formalny charakter będą miały liczne pikniki w popularnych miejscach rekreacji, m.in. na Młynku i Stawach Stefańskiego. W Parku Julianowskim zaplanowano Łódzki Bieg Konstytucji 3 Maja na dystansie 5 km. Muzeum Tradycji Niepodległościowych przygotowało warsztaty dla dzieci i rodzin "Jaki znak twój? Orzeł Biały", a Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza na wystawę, która pozwoli spojrzeć na historię Polski przez pryzmat filmu.

W Bydgoszczy uroczystości odbędą się na Starym Rynku, a poprzedzi je msza święta w intencji Ojczyzny w pobliskiej Katedrze św. św. Marcina i Mikołaja. Na Starym Rynku bydgoskie firmy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej - Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma - organizują "Kącik młodego patrioty", gdzie dzieci będą mogły wykonać m.in. kotyliony, bransoletki z biało-czerwonych koralików czy brokatowe tatuaże.

Obchody w Kielcach rozpoczną się w samo południe odegraniem hymnu przed Muzeum Narodowym. Kwadrans później ulicami Małą, Sienkiewicza i Staszica ruszy uroczysty przemarsz do Parku Miejskiego. Główne obchody wojewódzkie zaplanowano na godz. 12.30 przy Pomniku Stanisława Staszica. W programie uroczystości przewidziano m.in. podniesienie flagi, wystąpienie wojewody świętokrzyskiego, apel pamięci, salwę honorową oraz złożenie wieńców. Godzinę później w Parku Miejskim rozpocznie się piknik majowy "Vivat 3 Maja", z występami artystycznymi i stoiskami służb mundurowych. Obchody zakończy Koncert Majowy o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Miejskiego. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.05.2026 06:46

TAGI| HISTORIA, KONSTYTUCJA, KONSTYTUCJA 3 MAJA, PAP, POLITYKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji | Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego | Abp Galbas: zewnętrznym graczom polskie spory są bardzo na rękę | 60 lat temu do Częstochowy nie dojechali ani Paweł VI ani Beatlesi | Prezydent Nawrocki: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, a wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Berlin
14°C Wtorek
rano
17°C Wtorek
dzień
18°C Wtorek
wieczór
15°C Środa
noc
wiecej »
 