Policjanci uderzyli w pedofilów  

123 zatrzymane osoby i 330 tys. zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami to efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji wymierzonej w przestępczość pedofilską.

Pod kryptonimem "Hellfire" funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili kolejną akcję wymierzoną w przestępczość pedofilską. Rzecznik prasowy Biura kom. Marcin Zagórski przekazał, że w ciągu dwóch tygodni policjanci dokonali 175 przeszukań, zabezpieczyli 1,5 tys. telefonów, komputerów, pendrive'ów i innych nośników, na których zapisano łącznie 330 tys. plików zawierających materiały prezentujące seksualne wykorzystanie dzieci (z ang. child sexual abuse material - CSAM). Wśród nich były także treści wytworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, m.in. rysunki stylizowane na japońskie komiksy.

Zatrzymano 123 osoby. Najmłodsza z nich miała 19 lat, najstarsza - 94. 95 zatrzymanych usłyszało zarzuty posiadania, udostępniania i produkowania zabronionych treści. 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu.

- Wyniki operacji "Hellfire" po raz kolejny pokazują, że nie ma przyzwolenia na seksualne wykorzystywanie dzieci oraz rozpowszechnianie treści przedstawiających takie przestępstwa, także tych tworzonych przez AI - powiedział PAP komendant CBZC mł. insp. Wojciech Olszowy. - Naszym nadrzędnym celem jest przerwanie cierpienia dzieci i doprowadzenie do odpowiedzialności każdego, kto je krzywdzi. To nie są jednorazowe działania, lecz element stałej i konsekwentnej walki z tego rodzaju przestępczością - zaznaczył.

Wśród zatrzymanych są m.in. nauczyciel, który nagrywał i fotografował uczniów szkoły językowej, mężczyzna, który korzystając z popularnego komunikatora, nawiązywał relacje z dziećmi, a następnie nakłaniał je do wykonania tzw. innych czynności seksualnych, a także dwóch mężczyzn, którzy w łazienkach w swoich domach mieli zamontowane kamery, dzięki którym nagrywali członków rodziny i inne osoby w trakcie czynności intymnych.

Funkcjonariusze zatrzymali również 19-latka, który - jak wynika ze wstępnych ustaleń - utrwalał treści o charakterze seksualnym z udziałem swojej małoletniej przyrodniej siostry.

Operacja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz prokuraturami z całego kraju. W akcję zaangażowanych było 500 funkcjonariuszy z CBZC, komend wojewódzkich i powiatowych Policji oraz Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji. Ich działania wsparła Żandarmeria Wojskowa.

"Hellfire" to ósma operacja CBZC wymierzona w przestępczość o charakterze pedofilskim. W ramach poprzednich przeprowadzono łącznie blisko 6,5 tys. przeszukań, przedstawiono zarzuty 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Zabezpieczonych zostało ponad 2,5 mln plików z nielegalnymi treściami CSAM.

Z danych udostępnionych przez IWF - Internet Watch Foundation wynika, że Polska jest w pierwszej dziesiątce państw z największą liczbą raportów (adresów URL) związanych z wykorzystaniem seksualnym dzieci (3 proc. w skali światowej).

Katarzyna Czarnecka