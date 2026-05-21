Pew Research: setki tysięcy Brytyjczyków przeszły na katolicyzm  

Z danych, pochodzących z 24 krajów, w których zbadano stan religijności na przestrzeni ostatnich dekad, wynika, że około 700 tys. Brytyjczyków przeszło na katolicyzm.

Badanie uznanego amerykańskiego ośrodka analiz Pew Research Center pokazuje bilans zmian religijnych, zachodzących wśród obecnie żyjących pokoleń. Uchwycono zmiany religijne, dokonujące się od dzieciństwa do czasu badania, przeprowadzonego w latach 2023–2024.

Jeśli przyjąć populację Wielkiej Brytanii na poziomie około 69 milionów mieszkańców, to blisko 700 tysięcy osób przeszło na katolicyzm, mimo że nie było wychowywanych w tej wierze. Równocześnie prawie jedna trzecia Brytyjczyków w dorosłym życiu odeszła od wiary.

Badanie wskazało, że wielu ludzi wychowanych w krajach z katolicką większością nadal deklaruje się jako katolicy, w tym 92 procent wszystkich dorosłych Polaków. Z badania wynika jednak, że katolicyzm stracił więcej wyznawców niż zyskał w prawie wszystkich 24 krajach objętych tą analizą.

Węgry były jedynym badanym krajem, w którym więcej osób przystąpiło do Kościoła katolickiego – pięć procent – niż od niego odeszło (dwa procenty).

Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy zostały wymienione jako kraje o największych stratach netto, pod względem liczby dorosłych wychowanych w wyznaniu chrześcijańskim, którzy zadeklarowali obojętność religijną w wieku dorosłym.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola)