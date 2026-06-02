Papież Leon XIV mianował Marię Montserrat Alvarado, obecną prezes i dyrektor operacyjną EWTN News, prefektem Dykasterii ds. Komunikacji. Rozpocznie pracę od 1 listopada 2026 roku.

Pierwsza świecka kobieta na czele dykasterii

Urodzona w Meksyku Alvarado zdobyła wykształcenie akademickie na Florida International University oraz George Washington University. W latach 2009–2023 zajmowała stanowiska kierownicze w Becket Fund for Religious Liberty, angażując się w inicjatywy na rzecz obrony wolności religijnej i promocji godności ludzkiej. Od 2023 roku pełni funkcję prezes i dyrektor operacyjnej EWTN News, newsowego oddziału Eternal Word Television Network. Nadzoruje międzynarodowe platformy medialne tworzące treści w siedmiu językach za pośrednictwem telewizji, radia, prasy, mediów cyfrowych i społecznościowych.

Poprzez nominację Alvarado papież Leon XIV kontynuuje proces reformy i odnowy Kurii Rzymskiej zapoczątkowany przez papieża Franciszka, który powierzał świeckim wiernym – kobietom i mężczyznom – stanowiska kierownicze oraz odpowiedzialne funkcje w służbie Kościołowi powszechnemu. Alvarado jest pierwszą kobietą niebędącą osobą konsekrowaną, która została mianowana prefektem dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Służba Ojcu Świętemu

Dykasteria ds. Komunikacji została utworzona przez papieża Franciszka 27 czerwca 2015 roku w ramach reformy Kurii Rzymskiej. Nadzoruje ona systemy komunikacyjne Stolicy Apostolskiej, w tym Vatican News, Radio Watykańskie, „L’Osservatore Romano”, Vatican Media (serwisy fotograficzne, audio i wideo), Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Libreria Editrice Vaticana, Watykańską Drukarnię oraz Watykańską Filmotekę. Oprócz powierzonych jej funkcji organizacyjnych i technologicznych dykasteria rozwija także teologiczne i duszpasterskie aspekty działalności Kościoła w dziedzinie komunikacji. Alvarado zastąpi Paolo Ruffiniego, którego papież Franciszek mianował w 2018 roku pierwszym świeckim prefektem dykasterii Kurii Rzymskiej. W październiku przyszłego roku Ruffini ukończy 70 lat.

W oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu nominacji Alvarado powiedziała: „Choć ta nominacja była dla mnie niespodziewana, przyjmuję ją ze szczerym pragnieniem służby Ojcu Świętemu na początku jego pontyfikatu. Jestem wdzięczna Paolo Ruffiniemu za jego przewodnictwo w ostatnich latach i z radością oczekuję kontynuowania – w duchu przyjaźni i nadziei – ważnej pracy na rzecz umacniania Dykasterii, aby mogła nadal służyć Kościołowi w Rzymie i na całym świecie, przekazując światu Chrystusa”.

Ruffini: Jestem wdzięczny rodzinie Dykasterii

Ruffini skierował list do pracowników Dykasterii ds. Komunikacji, w którym podkreślił: „Dykasteria ma wpisany w swoje DNA obowiązek pozostawania w stałej harmonii z szybko zmieniającym się światem komunikacji. Od chwili naszego powstania jako instytucji, naszym punktem odniesienia było i pozostaje to samo: nigdy się nie zatrzymywać, przekazywać pałeczkę, nie przerywając biegu, być obecnymi tu i teraz, w tej konkretnej chwili, jako punkt odniesienia dla komunikacji będącej narzędziem komunii, która wzrasta w czasie. Wchodzę w ostatni etap tego biegu przed momentem, gdy – po osiągnięciu 70. roku życia, wieku przewidzianego dla przejścia na emeryturę – przekażę pałeczkę Montserrat Alvarado jako przyszłemu prefektowi. Dobrze się znamy. W najbliższych miesiącach będziemy ściśle współpracować w duchu komunii, który jednoczy nas w Kościele”.

„Jestem wdzięczny wielkiej rodzinie Dykasterii – dodał – za drogę, którą przeszliśmy razem przez te osiem lat. Rozpoczynamy teraz proces płynnego przekazania obowiązków, aby pomóc Dykasterii nadal się rozwijać w służbie Ojcu Świętemu i wypełnianiu jej misji w duchu jedności i otwartości”.

Michael P. Warsaw, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny EWTN, stwierdził, że Alvarado zdobyła „zaufanie i szacunek wszystkich, którzy mieli przywilej pracować u jej boku” podczas lat spędzonych w tej sieci medialnej. Dodał: „Zapewniamy ją o naszej modlitwie, wsparciu i pełnym poparciu rodziny EWTN, gdy podejmuje tę ważną misję służby Papieżowi Leonowi XIV i jego pontyfikatowi”.