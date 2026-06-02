Dziecko, które przeżyło aborcję w Lublinie, zostało ochrzczone  

Szpital wojewódzki w Lublinie wydał oświadczenie w sprawie urodzenia żywego dziecka po aborcji. Poinformował, że decyzją matki dziecko zostało ochrzczone. Jego życia jednak nie udało się uratować.

W odpowiedzi na pytania w ramach dostępu do informacji publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie potwierdziła, że w okresie od 1 stycznia do końca 2025 roku jedno dziecko przeżyło swoją aborcję.

1 czerwca dyrekcja szpitala, kierowanego przez Piotra Mateja, przekazała mediom obszerne oświadczenie.

„W związku z informacjami rozpowszechnianymi w przestrzeni publicznej przez przedstawicieli Fundacji Życie i Rodzina, dotyczącymi rzekomych nieprawidłowości przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz procedury tzw. żywego urodzenia z aborcji, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie kategorycznie oświadcza, że wszystkie zabiegi medyczne w tutejszej placówce są realizowane w ścisłej zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz najwyższymi standardami wiedzy medycznej” – przekazano w komunikacie.

Dyrekcja podkreśliła, że wszelkie procedury związane z przerwaniem ciąży wykonywane są wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

„Podstawą do przeprowadzenia procedury w każdym przypadku jest stwierdzenie przez lekarzy specjalistów, że ciąża stanowi realne zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków ustawowych. Szpital nie podejmuje i nigdy nie podejmował działań o charakterze pozaprawnym” – zaznaczono.

Szpital zapewnił również, że każde dziecko urodzone żywe – niezależnie od okoliczności porodu – jest natychmiast przekazywane pod opiekę specjalistycznego zespołu neonatologicznego.

„Zgodnie z procedurami medycznymi, każde żywe urodzenie podlega natychmiastowemu przekazaniu wyspecjalizowanemu Zespołowi Neonatologicznemu. W przypadku skrajnego wcześniactwa reanimacja i zaawansowane procedury podtrzymywania życia są wykonywane na podstawie wskazań medycznych oraz zgodnie z wolą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dziecka” – czytamy w oświadczeniu.

Jak wyjaśniono, stosowane procedury obejmują m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, wentylację inwazyjną, podanie adrenaliny oraz masaż serca. Dyrekcja zapewniła również, że personel medyczny dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom należytą opiekę, humanitarne traktowanie i poszanowanie ich praw.

Placówka zaznaczyła, że ze względu na przepisy dotyczące tajemnicy lekarskiej oraz ochrony danych osobowych nie może ujawniać szczegółowych informacji dotyczących pacjentów.

„Dane te objęte są tajemnicą zawodową i szeroko rozumianą ochroną prawną. W tym konkretnym przypadku, na który powołuje się Fundacja Życie i Rodzina, możemy jedynie poinformować, że życia dziecka, pomimo przeprowadzenia pełnej resuscytacji, nie udało się uratować. Na życzenie matki dziecko zostało ochrzczone” – przekazała dyrekcja szpitala.

Szpital podkreślił również, że pozostaje w pełni transparentny wobec uprawnionych organów kontrolnych, a dane statystyczne dotyczące wykonywanych procedur są przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem, również w odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej.

Źródło: lublin24.pl