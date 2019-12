Mamy szacunek do tradycji, do korzeni chrześcijańskich Polski i te korzenie chrześcijańskie są uwidocznione m.in. poprzez krzyż w Sejmie i tak pozostanie - oświadczył w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller podczas rozmowy w TVP był pytany czy z sali sejmowej zniknie krzyż. Kilka dni temu posłanka Magdalena Biejat (Lewica), przewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny stwierdziła, że w Sejmie nie powinien wisieć krzyż.

Rzecznik rządu stwierdził, że absolutnie do takiej sytuacji nie dojdzie. "My mamy szacunek do tradycji, również do korzeni chrześcijańskich Polski i te korzenie chrześcijańskie są uwidocznione m.in. poprzez krzyż w Sejmie i tak pozostanie" - oświadczył Müller.