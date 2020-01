399 kursów dla niemal 14 tys. uczestników przeprowadziły w 2019 r. Szkoły Ewangelizacji należące do projektu SESA Polska. W kraju działają 62 takie szkoły. Organizują kursy nie tylko w Polsce ale również zagranicą, głównie w Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele szkół pracują m.in. w Zespole ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

62 Szkoły Nowej Ewangelizacji należące do projektu SESA Polska przeprowadziły w minionym roku 399 kursy dla 13 855 uczestników, w tym 349 kursów dla 12231 uczestników w Polsce i 35 kursów dla 1179 uczestników zagranicą. Oprócz tego odbyło się 15 kursów dla specjalnych grup duszpasterskich: kapłanów, sióstr zakonnych, kleryków oraz więźniów.

Kurs ewangelizacji podstawowej „Nowe życie” przeprowadzono w Polsce 79 razy dla 6262 osób. Kurs spotkania ze Słowem Bożym „Emaus” zorganizowany był również 79 razy dla 2669 osób. W 31 kursach duchowości „Jan” uczestniczyło 1166 uczestników. W pozostałych 48 kursach programu formacji SESA wzięły udział 2134 osoby.

Szkoły Ewangelizacji działające w Polsce organizowały również kursy za granicą, najczęściej w Wielkiej Brytanii. Odbyło się tam 6 kursów dla 141 osób. Poza tym kursy odbyły się też w Czechach, na Ukrainie, na Białorusi, w Niemczech, w Irlandii, Holandii, Norwegii, Tanzanii, Meksyku oraz w USA.

Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) to ogół szkół ewangelizacji na świecie, które mają wspólną wizję, metodologię i program formacyjny. To próba odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji . Szkoły w oparciu o osiągnięcia pedagogów XX w. wypracowują nową metodologię głoszenia Dobrej Nowiny.