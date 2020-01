Wraz z nimi na Ukrainę przyjechali eksperci z Kanady i Francji - poinformowała w czwartek Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy.

"22 stycznia eksperci zapoznali się z technicznymi możliwościami odczytania informacji () z tak zwanych czarnych skrzynek w Kijowskim Instytucie Naukowo-Badawczym Ekspertyz Sądowych, laboratorium Narodowego Instytutu Lotnictwa i przedsiębiorstwie naukowo-produkcyjnym +Systemy Dyskowe+" - przekazano w komunikacie.

W czwartek z szefem grupy irańskich specjalistów rozmawiał sekretarz RBNiO Ołeksij Daniłow. Przedstawiciel CAO Iranu poinformował, iż dalsze decyzje w sprawie odczytu czarnych skrzynek zostaną podjęte po konsultacjach z władzami w Teheranie.

W ub. tygodniu irańska agencja informacyjna Tasnim doniosła, że czarne skrzynki zestrzelonego samolotu zostaną wysłane na Ukrainę.

Przy pomocy ekspertów z "Francji, Kanady i Ameryki spróbujemy odczytać (dane) w Kijowie" - oświadczył Hasan Rezaifar, kierujący wydziałem badającym wypadki w irańskiej CAO. "Jeżeli te działania zakończą się niepowodzeniem, to czarna skrzynka zostanie wysłana do Francji" - dodał Rezaifar, cytowany przez Tasnim. Wskazał też, że dane ze skrzynek nie będą odczytywane w Iranie.

Wcześniej premier Kanady Justin Trudeau zaapelował do władz Iranu o przesłanie czarnych skrzynek zestrzelonego ukraińskiego boeinga do specjalistycznego laboratorium we Francji. Występując na konferencji prasowej w Ottawie, Trudeau oświadczył, że "tylko kilka krajów, jak np. Francja, posiada laboratoria zdolne do tego rodzaju badania". Dodał, że Francja zaproponowała już swoje usługi w tej sprawie.

W ub. piątek szef ukraińskiej dyplomacji Wadym Prystajko poinformował, że Iran gotów jest przekazać władzom w Kijowie czarne skrzynki po ekspertyzie, która zostanie sporządzona w Iranie.

Boeing 737-800 linii Ukraine International Airlines, odbywający rejs z Teheranu do Kijowa, został zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą 8 stycznia w okolicach irańskiej stolicy. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

Władze Iran przyznały 11 stycznia, że jego siły zbrojne nieumyślnie zestrzeliły ukraiński samolot w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.