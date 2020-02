W Hiszpanii trwa kampania przeciwko głodowi  

Głód i ubóstwo to dwie rzeczywistości ściśle związane z niszczeniem środowiska naturalnego – podkreśla Manos Unidas. Zanieczyszczenie wody i ziemi, choroby, wyczerpanie zasobów naturalnych, powodzie i skrajne susze czy też deforestacja to niektóre z jego przejawów. Oprócz projektów mających na celu edukację i promocję praw człowieka, zwłaszcza kobiet i dzieci, Manos Unidas coraz częściej podejmuje inicjatywy mające na celu pomoc osobom, które zostały zmuszone do emigracji z powodu kryzysu klimatycznego. Ma on przede wszystkim ludzkie oblicze: 821 mln ludzi cierpi z powodu głodu, a ponad miliard żyje w ubóstwie.

Kampania Manos Unidas składa się z dwóch części: dobrowolnego postu, który miał miejsce w ubiegły piątek oraz zbiórki ofiar, która odbywa się we wszystkich parafiach. W 2018 r. zebrano ponad 47 mln euro, z czego 87 procent pochodziło od osób prywatnych. Dzięki temu Manos Unidas mogła zrealizować 564 projekty w 54 krajach Afryki, Ameryki i Azji.