Janos Ader zaprasza papieża do odwiedzenia Węgier  

Papież Franciszek przyjął rano na audiencji prezydenta Węgier Janosa Adera, który następnie spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem, któremu towarzyszył podsekretarz ds. relacji z państwami ks. Mirosław Wachowski.

W czasie serdecznych rozmów, jakie odbyły się w Sekretariacie Stanu, wyrażono zadowolenie z dobrych obustronnych relacji, przypominając 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Węgrami oraz 30. rocznicę ich wznowienia. W szczególny sposób nawiązano do 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, jaki we wrześniu bieżącego roku odbędzie się w Budapeszcie.

Rozmowa Franciszka z prezydentem Węgier w papieskiej bibliotece trwała pół godziny. Węgierski przywódca podarował papieżowi wykonaną z ceramiki figurkę modlącego się zakonnika. Franciszek wręczył zaś swemu gościowi pamiątkowy medal oraz sześć dokumentów, wśród nich encykliki i adhortacje, w tym tę opublikowaną dzień wcześniej, na temat Amazonii.

W czasie spotkania prezydent Węgier zaprosił Franciszka, by ten odwiedził jego kraj. Według relacji Adera papież odpowiedział: "Zobaczymy, po Azji". Słowa papieża odnoszą się do planowanej na wrzesień jego podróży do Indonezji, Timoru Wschodniego i Papui Nowej Gwinei.

W dalszej kolejności poruszono tematy wspólnego zainteresowania, takie jak sprawiedliwość społeczna, gościnność, wspieranie rodziny, ochrona stworzenia oraz teraźniejszość i przyszłość Europy.