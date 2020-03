Urodziny Kopernika  

We Fromborku odbyły się uroczystości związane z 547. rocznicą urodzin znakomitego astronoma.

W środę 19 lutego po raz pierwszy obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ 19 lutego to dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Uroczystości z tym związane odbyły się m.in. na wzgórzu katedralnym we Fromborku. - Jesteśmy dziś tu, gdzie Mikołaj Kopernik spędził 40 lat ze swojego życia. Łączymy się we wspólnej modlitwie w jego intencji, ale też w intencji naszego miasta i przyszłych pokoleń - mówił na początku Mszy św. inaugurującej uroczystości ks. prał. Jacek Wojtkowski.

Wspólnej modlitwie przewodniczył bp Janusz Ostrowski, a homilię wygłosił ks. prof. Andrzej Kopiczko, który przypomniał, że znakomity astronom miał 3 płaszczyzny zainteresowań, a były to Bóg, świat oraz człowiek. - Mikołaj Kopernik pokazywał, jak geniusz naukowca może łączyć się z pobożnością. Umiłowanie nauki i prawdy zawsze bowiem kierują nasze myśli ku Bogu - mówił ks. Kopiczko.

- Kopernik dokonując swoich odkryć, dokonał również rewolucji w myśleniu. Był otwarty na poznanie prawdy i taka też ma być nauka. Kopernik ma być dla wszystkich naukowców przykładem, jak odkrywać prawdę, będąc uczciwym w poszukiwaniach naukowych - podkreślił bp Ostrowski.

Na zakończenie Mszy św. uczestnicy złożyli kwiaty na grobie Mikołaja Kopernika we fromborskiej katedrze, a następnie udali się do Muzeum Mikołaja Kopernika, gdzie miały miejsce wykłady na temat astronoma, a w Wozowni Sztuk zostały otwarte wystawy prac studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i laureatów konkursu plastycznego dla uczniów ze szkół powiatu braniewskiego i elbląskiego.