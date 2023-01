Rok Mikołaja Kopernika  

W tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin wielkiego astronoma, a także 480. rocznicę jego śmierci. Z tej okazji Sejm RP ustanowił rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Na Warmii i Mazurach odbędzie się w nadchodzących miesiącach ponad 100 wydarzeń związaną z postacią Kopernika.

Wojewódzka inauguracja rozpoczęła się od Mszy św. w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie - modlitwie przewodniczył abp Józef Górzyński, homilię wygłosił ks. Wojciech Kotowicz.

- Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński, mieszkaniec Olsztyna i obrońca naszego miasta nauczył się dobrze czytać z ksiąg zostawionych nam przez Miłosiernego Ojca: księgę Pisma Świętego i księgę przyrody. Kopernik, dobrze wykształcony, nowocześnie i otwarcie patrzył i czytał. Doświadczył przez to niezrozumienia, często odrzucenia przez najbliższe środowisko, samotnych godzin pracy nad dziełem, które trzymał cztery dziewięciolecia w szufladzie, a które przekraczało możliwości intelektualne większości mu współczesnych. Jednak się nie poddawał. Czytał księgę Pisma, modlił się, służył Kościołowi i coraz doskonalej zagłębiał się w lekturze księgi przyrody - mówił ks. Kotowicz.

Po Mszy św. zebrani udali się do Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, gdzie została otwarta wystawa poświęcona znakomitemu astronomowi - prezentowane są na niej m.in. księgi z zapiskami Kopernika, listy przez niego pisane, okolicznościowe medale pamiątkowe czy księgi naukowe, z których korzystał Kopernik.

Oficjalne uroczystości inauguracyjne odbyły się przy scenie staromiejskiej, gdzie odbyły się pokazy walk rycerskich, wystawa sprzętu Wojska Polskiego czy występy Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.

Działania w Roku Mikołaja Kopernika koordynuje Komitet Honorowy, na czele którego stoi abp Józef Górzyński.

- Coraz głębiej i lepiej zgłębiamy życiorys Kopernika, wydarzenia, które miały miejsce wówczas na Warmii. O to też chodzi w tych obchodach - by zbliżyć się do postaci Kopernika i jeszcze lepiej poznać jego dzieła. To również okazja, by pokazać oblicze Kościoła tamtych czasów: widzimy, że niektóre fakty budzą ciekawość, zaskoczenie czy niezrozumienie, pojawiają się błędne wnioski, które wynikają często z niezrozumienia tamtych kryteriów, jak choćby kwestia czy Kopernik był duchownym czy nie. Zależy nam nie tylko na tym, by pokazać jego osiągnięcia, ale również jego postrzeganie świata jako człowieka wierzącego, związanego z Kościołem - jak to było inspirujące w jego naukowych poszukiwaniach - tłumaczy metropolita warmiński.

- Mamy mnóstwo wydarzeń, konkursów, wystaw, które chcemy zaproponować naszym mieszkańcom, a także gościom z innych regionów Polski czy z zagranicy. Ciągle brakuje powszechnej świadomości o tym, że Kopernik to przede wszystkim obywatel ówczesnej Warmii. Chcę zadbać o odpowiednią markę tej postaci - podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin.