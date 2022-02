Frombork. Urodziny "na końcu świata"  

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. we fromborskiej archikatedrze, której przewodniczył abp Józef Górzyński.

- Witam „na końcu świata”, jak mówił kanonik Mikołaj Kopernik o Fromborku. Tym wydarzeniem rozpoczynamy na Warmii obchody jubileuszu 550. rocznicy jego urodzin. Dziękujemy za wielkie dzieła tego wybitnego mieszkańca naszej ziemi, które dokonywał w minionych czasach, ze świadomością budowania przyszłości, którą przed nami otwiera dobry Bóg - mówił na wstępie proboszcz ks. kan. dr Jacek Wojtkowski.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

549. urodziny Mikołaja Kopernika, Frombork 2022 - homilia ks. kan. dr Jacek Wojtkowski



W wygłoszonej homilii ks. Wojtkowski podkreślał wyjątkowość czasów w dziejach świata, w których żył kanonik Kopernik. Ówczesną naukę XV w. cechowały trzy elementy. „Kult zaniedbanych autorytetów klasycznych, takich jak Cyceron i Homer, kult greki uznanej wówczas za godnego partnera łaciny i rozwój studiów biblijnych, który stworzył więzy między świeckim renesansem i religijną reformacją podkreślającą autorytet Pisma Świętego”.

W takich okolicznościach rodzi się 19 lutego 1473 r. Mikołaj Kopernik, który stał się jedną z postaci rewolucji naukowej. Norman Davies w książce „Europa” pisze tak: „Rewolucja naukowa stała się naturalną konsekwencją renesansowego humanizmu. Jednak jej najsilniejszą kartę stanowiła astronomia i te nauki, które były potrzebne do gromadzenia i interpretacji badań astronomicznych. Owa rewolucja naukowa rozpoczęła się od obserwacji poczynionych z wieży kolegiaty we Fromborku”.

- Jeśli przyjmiemy, że rewolucja naukowa rozpoczęła się we Fromborku, to jej początek jest w poszukiwaniu odwiecznej prawdy. Kopernik dziwi się, że naukowcy jego czasów nie poznali największego Budowniczego. Światło na tę myśl rzuca nam list Kopernika pisany do papieża Pawła III - mówił ks. Wojtkowski i cytował jego treść: „Uczeni tak pilnie zgłębiając drobne rzeczy ziemskie, nie dostrzegli stałej zasady wspaniałej budowli świata, którą dla nas najlepszy i najdoskonalszy Budownik stworzył”. Tak astronom nieustannie pokazuje nam drogę, że możemy poznać Boga z dzieł stworzenia.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli do grobu kan. Mikołaja Kopernika, gdzie po modlitwie oficjalne delegacje władz samorządowych złożyły kwiaty. Następnie wszyscy udali się do Muzeum Mikołaja Kopernika, gdzie ogłoszono wyniki konkursu na logo Roku Mikołaja Kopernika.

- Założeniem konkursu było wyłonienie najlepszego znaku graficznego, charakteryzującego się prostotą, ponadczasowością i łatwością zapamiętania. Przez połączenie z hasłem „Kopernika cztery dziewięciolecia” logo miało łączyć postać i działalność Mikołaja Kopernika z regionem historycznej Warmii - wyjaśniał ks. kan. dr Tomasz Garwoliński. Stwierdzenie „Kopernika cztery dziewięciolecia” ma swoje źródło w słowach kard. Mikołaja Schönberga i bp. Tiedemanna Giesego, którzy namawiając Kopernika do wydania swojego dzieła pisali „ażeby dzieło nie lat dziewięć, a już cztery dziewięciolecia u siebie chowane, z ukrycia wydobył i drukiem światu ogłosić dozwolił”.

Głosami komitetu honorowego obchodów Roku Mikołaja Kopernika na logo wybrano pracę Jerzego Dobrzynieckiego. Na konkurs wpłynęły w sumie 133 projekty graficzne z całej Polski.

- Hasło „Kopernika cztery dziewięciolecia” dobrze oddaje długi czas, który spędza na Warmii i pozostawia po sobie wiele śladów. Najwięcej śladów po życiu i działalności Kopernika mamy właśnie na Warmii. Dlatego czujemy się zobowiązani do tego, żeby wyeksponować i sprawić, aby one ponownie przemówiły do współczesnych - mówił abp Józef Górzyński.

Podkreślał, że „przywołanie dziedzictwa takiego myśliciela, nie jest tylko prostym odniesieniem się do historii”, a również inspiracją, gdyż jest to dziedzictwo myśli. - Chcemy, by było inspiracją do podjęcia na nowo rozważania ważnych dla człowieka punktów odniesienia z myślą o wszystkich, którzy do tego dziedzictwa powinni się odnieść - mówił metropolita warmiński.

Jak podkreślał marszałek województwa Marek Gustaw Brzezin, ważnym zadaniem stojącym przed samorządem jest przypomnienie, że Mikołaj Kopernik większość swojego dorosłego życia spędził właśnie na Warmii, prowadząc tu swoje badania naukowe i pisząc dzieło życia „O obrotach sfer niebieskich”.