Szef MSWiA zapewnił w poniedziałek, że wszystkie służby mu podległe są w pełni zmobilizowane w związku z możliwością pojawienia się koronawirusa w Polsce.

"Do sprawy podchodzimy poważnie" - podkreślił Kamiński na konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Kamiński poinformował też, że w poniedziałek miał on telekonferencję poświęconą zagrożeniu koronawirusem z wojewodami i z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Brał w niej udział również komendant główny Straży Granicznej i szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"Służby są zmobilizowane, działają w sposób odpowiedzialny, wszelkie procedury zostały przejrzane, odświeżone tak, żeby skutecznie, szybko i profesjonalnie zareagować, jeżeli wirus pojawi się w naszym kraju" - powiedział Kamiński.

Szef MSWiA stwierdził też, że Agencja Rezerw Materiałowych - która ma obowiązek zabezpieczać państwo na czas kryzysów, także epidemiologicznych - ma odpowiedzenie środki, żeby "użyć ich na masową skalę", jeśli zajdzie taka potrzeba.

"Wszelkie informacje, że są niedobory w tym zakresie proszę traktować z dużym dystansem. Jesteśmy gotowi na każdą ewentualność" - powiedział szef MSWiA.

Dodał, że służby państwowe monitorują i starają się być w kontakcie z Polakami, którzy są w tych rejonach świata, w których pojawiła się epidemia.

Kamiński zapewnił też, że służby sanitarne są w gotowości, aby być na lotnisku i udzielić odpowiedniej pomocy zarażonym wirusem. Poinformował również, że są przygotowywane miejsca w szpitalach na oddziałach zakaźnych, a wojewodowie codziennie przekazują bieżąca informację w tym zakresie do Ministerstwa Zdrowia" - mówił.

"Na szczęście, póki co, nie ma u nas wirusa, ale jeśli się on pojawi - a dociera do Europy - podejmiemy adekwatne, szybkie i profesjonalne działania" - podkreślił Kamiński.