Wspólny paschał w legnickiej parafii  

W kościele pw. św. Jacka w Legnicy ma miejsce niezwykła inicjatywa. Co roku z wosku przyniesionego przez wiernych wytapiany jest jeden paschał.

- Nasza tradycja trwa już od kilku lat. Wierni przynoszą z domów świeczki, wosk, a moim zadaniem jest zawiezienie tych zbiorów do firmy trudniącej się odlewaniem świec - mówi ks. Andrzej Ziombra. - Z przetopionego surowca powstaje wspólny paschał - dodaje kapłan.

Gospodarz kościoła na Zakaczawiu tłumaczy powstanie i symbolikę akcji. - Pomysł narodził się w mojej głowie, nie zetknąłem się z nim wcześniej. Jedność parafii ukazuje się w paschale, który jest z kolei znakiem Chrystusa zmartwychwstałego.

W tym roku, z wiadomych względów, przyniesionych świec było mniej. - Zwykle zbieramy ok. 50 kg. wosku, a teraz ważył on blisko 30 kg. Ten wynik jednak naprawdę nas cieszy i dziękuję za to swoim parafianom - dodaje ks. Andrzej.

Paschał jest świecą, która symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego. Każdego roku, w trakcie liturgii Wigilii Paschalnej, następuje poświęcenie ognia, a po nim kapłani zapalają paschał, od którego biorą światło pozostałe świece w kościele.