Rozpoczęły się Klaretyńskie Dni Młodych  

Koncerty księży Jakuba Bartczaka i Bartłomieja Kota, spotkania z Tomaszem Rożkiem i z Andrzejem "Kogutem" Sową, konferencje biblijne i spotkania w małych grupach. To wszystko od 1 do 3 maja. Gdzie? W sieci! To prawdopodobnie pierwsze dni młodych wyłącznie w formie online.

Nasze spotkania mają już 10-letnią tradycję. Propozycja jest otwarta, choć kierujemy ją przede wszystkim do młodzieży związanej z naszymi klaretyńskimi placówkami w całej Polsce - wyjaśnia o. Robert Pyrka, CMF. Podkreśla przy tym, ze czymś oczywistym jest, że klaretyni chcą popularyzować swój charyzmat.

Zwykle Klaretyńskie Dni Młodych odbywały się w weekend po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, po Bożym Ciele. W tym roku organizatorzy nie chcieli czekać. - Mieliśmy sporo pytań co z tegoroczną edycją. Nie mogliśmy nic odpowiedzieć i zagwarantować, że do czerwca sytuacja z pandemia będzie na tyle dobra, ze spotkanie dojdzie do skutku w tradycyjnej formie, dlatego zdecydowaliśmy się na formułę online. Te wszystkie elementy, które składały się na KDM - Msze św., spotkania w małych grupach, konferencje, spotkania z gośćmi i koncerty - możemy przecież przeprowadzić wirtualnie.

Gosc Wroclawski Rozmowa o życiowych pasjach z Tomaszem Rożkiem - Klaretyńskie Dni Młodych - 1 maja 2020



Pojawiła się tylko jedna wątpliwość: jak przeprowadzić streaming w odpowiedniej jakości. Z pomocą przyszła telewizja EWTN Polska, która zagwarantuje przeprowadzenie transmisji live Mszy św., spotkania z gośćmi i koncertów. Uzupełnieniem będą elementy wcześniej nagrane. Wszystkie propozycje "live" będą dostępne również na stronie wroclaw.gosc.pl i w naszych mediach społecznościowych.

O. R. Pyrka przyznaje, że sytuacja w jakiej znalazł się Kościół w czasie pandemii wymusza nauczenie się nowych form ewangelizacji na szerszą skalę. To dotyczy również zgromadzenia klaretynów. - W swoim charyzmacie mamy głoszenie Słowa Bożego tam, gdzie jest to możliwe i na wszelkie możliwe sposoby. Dziś koniecznością stała się obecność w internecie - zauważa.

Internetowy charakter tegorocznych Klaretyńskich Dni Młodych wcale nie oznacza, że nie trzeba zgłaszać swojego udziału. - Zapraszamy na stronę www.kdm.klaretyni.pl. Tam znajduje się formularz zgłoszeniowy. Dzięki zgłoszeniu swojego udziału uczestnicy będą mogli wziąć udział we wszystkich punktach programu. Ogólnodostępne będą koncerty, spotkania z gośćmi i Msze św. Rejestracja jest niezbędna do stworzenia podziału na grupki dzielenia

Spotkanie odbędzie się pod hasłem "Płoń". - W tym roku przeżywamy jubileusz 150. rocznicy śmierci Antoniego Marii Clareta, założyciela naszego zgromadzenia. Zastanawialiśmy się jak tę rocznicę wpisać w KDM. Mamy dużo obrazów Clareta, na których wychodzi z niego ogień. Jest przedstawiany w naszej ikonografii jako człowiek ognia, jako ten, który robił proste rzeczy, ale w zupełnie nowy sposób, przez który pociągał tłumy. To stało się inspiracją do hasła i do działania w tym trudnym czasie, by nie spocząć, ale dostosować się do nowego wyzwania jakie postawiło przed nami życie. Chcemy zrealizować je na 100 procent, a wtedy przyjdą owoce - przekonuje.