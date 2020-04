Trwająca od miesięcy susza sprawiła, że ściółka leśna osiągnęła w niemal całej Polsce rekordowo niską wilgotność. W wielu miejscach wynosi ona zaledwie 6-8 proc. Tak niska wilgotność ściółki występuje w ponad połowie miejsc, w których ten parametr jest mierzony. O tragicznej sytuacji alarmuje Instytut Badania Leśnictwa i ostrzega, że jeśli szybko nie spadnie deszcz, zarządcy Lasów Państwowych będą musieli zamknąć niedawno przywrócone do powszechnego ruchu tereny leśne. I o ile zamknięcie lasów z powodu epidemii budziło co najmniej poważne wątpliwości prawne, o tyle w przypadku zagrożenia pożarowego uprawnienia do wprowadzenia takich ograniczeń wynikają wprost z ustawy o lasach.

Już teraz płoną ogromne obszary Biebrzańskiego Parku Narodowego czy lasy w rejonie masywu Ślęży na Dolnym Śląsku. Zagrożenie terenów leśnych ogniem jest najwyższe z możliwych niemal na terenie całej Polski:

"Jeśli przez dwa, trzy dni utrzyma się dotychczasowa pogoda, leśnicy zgodnie z przepisami będą zmuszeni zakazać wstępu do lasów, które niedawno zostały udostępnione społeczeństwu" - zaznaczono w komunikacie IBL.

Chociaż meteorolodzy zapowiadają na piątek i sobotę przelotne opady deszczu w przeważającej części kraju, a na wschodzie możliwe są nawet burze, wszystko wskazuje na to, że ewentualne opady będą niewystarczające, ponieważ od niedzieli ma wrócić bezdeszczowa aura.

IBL apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności nie tylko w czasie leśnych wycieczek, ale również podczas podróży samochodem przez tereny leśne: