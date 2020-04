Pochodzący z Gold Coast w stanie Queensland Corona de Vries po raz pierwszy napisał do Toma Hanksa i Rity Wilson w marcu, gdy aktor przekazał na mediach społecznościowych, że u obojga z nich potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Gwiazdor przebywał wówczas w Australii na planie swojego najnowszego filmu, a jego żona dawała koncerty.

"Słyszałem w wiadomościach, że pan i pańska żona złapaliście koronawirusa. Czy wszystko u was dobrze?" – napisał. Dodał, że uwielbia swoje imię, choć od czasu wybuchu epidemii stało się ono przedmiotem okrutnych żartów wśród jego kolegów ze szkoły. "Gdy mnie przezywają, jestem smutny i zły" – przyznał 8-latek.

Tom Hanks has befriended an 8-year-old boy named Corona, who wrote him a letter about being bullied for his name. #9Today pic.twitter.com/h7PckxoA4J — The Today Show (@TheTodayShow) April 23, 2020

10 kwietnia Hanks wysłał chłopcu odpowiedź napisaną na maszynie. "Drogi przyjacielu Corono. Twój list sprawił, że moja żona i ja poczuliśmy się wspaniale! Dziękuję za to, że jesteś takim dobrym przyjacielem (...)" – zaczął aktor.

"Widziałem cię w telewizji – choć już zdążyłem wrócić do USA i wyzdrowieć. Mimo że już nie chorowałem, twój list sprawił, że zrobiło mi się jeszcze lepiej. Wiesz – jesteś jedyną osobą o imieniu Corona, jaką znam" – dodał, porównując imię chłopca do zjawiska optycznego znanego jako korona słoneczna.

Do listu dołączony był prezent – maszyna do pisania, oczywiście... marki Corona. "Pomyślałem, że ta maszyna jest w sam raz dla ciebie. Miałem ją ze sobą w Gold Coast, a teraz tam wróciła – do ciebie. Zapytaj kogoś dorosłego, jak się ją obsługuje. I użyj jej, by mi odpowiedzieć" – napisał Hanks.

Na końcu listu dodał odręczne PS: "Ty druha we mnie masz!", co jest aluzją do piosenki "You've Got a Friend in Me" z filmu "Toy Story", w którym Tom Hanks udzielił głosu szeryfowi Chudemu.

.@tomhanks has written a heart-felt letter to a young Helensvale boy named Corona. The 8-year-old was being bullied at school and decided to write to the Hollywood superstar and his wife @RitaWilson, after they were diagnosed with Coronavirus. https://t.co/6l2nzFJNn5 #7NEWS pic.twitter.com/H02WF2dRCx — 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) April 23, 2020

Hanks i Wilson przebywali w szpitalu uniwersyteckim Gold Coast. Opuścili go 17 marca.