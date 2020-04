Katy, pielęgniarka pediatryczna, zmarła w szpitalu w Southampton we wtorek 21 kwietnia. Jej siostra bliźniaczka Emma, która w przeszłości także była częścią personelu medycznego, zmarła wczoraj w tej samej placówce. Niedługo po tym, jak współpracownicy Katy oddali jej hołd.

Obie siostry miały choroby współistniejące i od jakiegoś czasu narzekały na zdrowie.

"Przez całe życie chciały tylko pomagać innym" – powiedziała BBC News ich młodsza siostra Zoe, podkreślając, że nadal nie może uwierzyć w to, co się stało. "Dla pacjentów dawały z siebie wszystko. Były naprawdę wyjątkowe" – dodała.

"They were angels on Earth, and now they're angels in heaven"



Twin sisters Katy and Emma Davis - a children's nurse and former nurse - died within 3 days of each other after testing positive for coronavirus



