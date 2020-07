Kompleksowe uregulowanie zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego - to jeden z celów nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej, której projekt w piątek Ministerstwo Zdrowia przekaże do konsultacji publicznych.

Nowa ustawa ma zastąpić ustawę o diagnostyce laboratoryjnej z 2001 r.

Projekt ma kompleksowo uregulować kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej oraz wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. W projekcie opisane są w także zasady nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasady organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

"Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej zakłada m.in.: iż szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywanie ze środków publicznych oraz wprowadzenie do sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na określone szkolenie, w ramach doskonalenia zawodowego lub szkolenia specjalizacyjnego" - mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Projekt ustawy wprowadza również przepis umożliwiający diagnoście laboratoryjnemu legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia. Diagności laboratoryjni, którym Minister Zdrowia uzna dorobek, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku, będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Zdaniem MZ rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia liczby specjalistów, a tym samym wzrośnie ich dostępność.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Aktualnie diagności laboratoryjni nie mają możliwości wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej osobiście i zależnie od jej zakresu i rozmiaru - umożliwia ograniczenie wymogów organizacyjnych w porównaniu z pozostałymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Zgodnie z projektem diagności laboratoryjni wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej podlegaliby wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Projekt wprowadza także obowiązek stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. W medycznym laboratorium diagnostycznym planuje się wprowadzenie minimalnej normy zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych, zgodnie z którą w laboratorium w pełnym wymiarze czasu pracy będzie kierownik oraz co najmniej dwóch diagnostów laboratoryjnych. Wprowadzenie normy zatrudnienia jednoznacznie definiuje poziom minimalnej obsady kadrowej w medycznych laboratoriach diagnostycznych, która gwarantuje bezpieczne i kompleksowe świadczenie czynności medycyny laboratoryjnej.

Nowelizacja zakłada także uaktualnienie i doprecyzowanie m.in. przepisów dotyczących obowiązku odbycia przeszkolenia dla osób, które ukończą studia na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, ale w okresie 5 lat od dnia ukończenia tych studiów, nie złożą wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Zgodnie z projektem osoby takie będą obowiązane odbyć przeszkolenie w trybie i zakresie ustalonym przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Zgodnie z projektem kierownikiem laboratorium będzie mogła być osoba z tytułem specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej.

Projekt doprecyzowuje również przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zostanie uznany za organ samorządu zawodowego. Proponuje się także m.in. zmiany dotyczące dokonywania wyborów do organów samorządu w głosowaniu tajnym oraz zadań Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

"Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy zmiany pozytywnie wpłyną na wzrost zainteresowania podjęciem pracy oraz poprawę warunków pracy diagnostów laboratoryjnych. Należy podkreślić, iż optymalne działanie medycznych laboratoriów diagnostycznych w sposób bezpośredni przekłada się na bezpieczeństwo i wiarygodność wyników badań, a w konsekwencji na jakość udzielanych świadczeń" - ocenia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.