Przewodniczący regionalnych władz poinformował w mediach społecznościowych, że do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani przysłano pierwsze dawki "całkowicie włoskiej szczepionki". Dodał, że są one gotowe do eksperymentalnej fazy prób na ludziach.

Prace nad szczepionką zostały, jak wyjaśnił Zingaretti, sfinansowane przez władze regionu, które przekazały na ten cel 5 milionów euro.

Na swoim profilu polityk centrolewicy zamieścił zdjęcie fiolki ze szczepionką.