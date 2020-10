Przez Polskę do Australii. Święcenia biskupie ks. Karola Kulczyckiego  

Ceremonia święceń biskupich ks. Karola Kulczyckiego odbyła się w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa i sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini, w której 26 lat temu przyjął on święcenia kapłańskie.

Liturgia była sprawowana w języku angielskim oraz łacińskim. W czasie Eucharystii biskup elekt otrzymał święcenia biskupie z rąk abp. Adolfo Yllana - nuncjusza apostolskiego w Australii. Współszafarzami byli abp Marek Jędraszewski oraz bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego.

Obecni byli także kard. Stanisław Dziwisz, bp Ignacy Dec, bp Jan Kopiec, bp Antoni Długosz oraz licznie zgromadzeni kapłani Towarzystwa Boskiego Zbawiciela z generałem zgromadzenia ks. Miltonem Zolta SDS i przełożonymi zakonnymi salwatorianów, m.in. z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W Mszy św. uczestniczyli ponadto księża diecezjalni i osoby życia konsekrowanego, a także bliscy bp. Kulczyckiego oraz mieszkańcy jego rodzinnej parafii w Czerninie. Obecny był ambasador Australii w Polsce Lloyd Brodrick, przedstawiciele władz polskich i samorządowych oraz Kościoła w Australii.

Jak podkreślał ks. Józef Figiel SDS, prowincjał polskich salwatorianów, święcenia biskupie ks. Karola Kulczyckiego to niecodzienne wydarzenie. - Po raz pierwszy bowiem w historii polskich salwatorianów sakrę biskupią otrzymał nasz współbrat - mówił. Przypomniał, że uroczystość odbyła się w 120. rocznicę przybycia salwatorianów na ziemie polskie, a także w roku ogłoszenia daty beatyfikacji naszego założyciela, sł. Bożego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, która została wyznaczona na 15 maja 2021 roku.

W homilii abp Adolfo Yllana podkreślił, że kapłana wyniesionego do godności biskupiej sam Chrystus zapewnia o swojej łasce, aby mógł wypełnić powierzoną mu misję: "Będę z wami aż do skończenia czasów". - Podobnie jak niegdyś proroków, tak teraz dzięki łasce święceń Bóg przemienia kapłana i upodabnia go do swojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa. To jest niezmiernie wyniosły dar i łaska kapłaństwa, biskupstwa - mówił nuncjusz apostolski w Australii.

- Prawdziwym obrazem Chrystusa Dobrego Pasterza jest Chrystus ukrzyżowany, zaś biskup powinien uczynić całe swoje życie odbiciem obrazu Ukrzyżowanego - zaznaczył, przywołując świadectwo kard. Stefana Wyszyńskiego, który w liście do ojca pisał po otrzymaniu nominacji biskupiej: "Trzeba umrzeć dla siebie na krzyżu, bo inaczej nie ma prawdziwego kapłaństwa". Jak dodał, biskup ma służyć nie tylko liturgią i słowem, ale ofiarą i cierpieniem.

