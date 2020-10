Do końca września do Polski trafiły 972 tys. opakowań szczepionek przeciw grypie - przekazał PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

"Obrót szczepionkami odbywa się zgodnie z prawem farmaceutycznym. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do dostawców szczepionek i potwierdzono dostawy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - w październiku 649 tys. Są to tylko ilości szczepionek dopuszczone do obrotu na terenie RP oraz potwierdzone u producentów. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia udziela zgody na sprowadzenie szczepionek w ramach importu docelowego. Aktualnie wydaliśmy zgody na ponad 2,8 mln dawek szczepionek" - podał rzecznik.

Przekazał też, że za zakupy szczepionek do Agencji Rezerw Materiałowych, w tym specyfikacje zakupowe oraz tryb zawierania umów, odpowiada ARM. Wskazał, że szczepionki kupowane przez ARM są dodatkowymi ilościami na rynku.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że liczba dostępnych w Polsce szczepionek przeciw grypie przekroczy 2,5 mln.

Na rynku są szczepionki przeciwko grypie, ale podmioty i pacjenci zgłaszają kłopoty z ich dostępnością. Dostawy - jak akcentuje MZ - są stopniowo realizowane.

W poprzednim sezonie grypowym zaszczepiło się ok. 4 proc. społeczeństwa, czyli 1,5 mln osób. Do utylizacji trafiło blisko 100 tys. niewykorzystanych szczepionek.

W tym roku pacjenci mają zapewnioną szerszą refundację szczepień przeciw grypie. Bezpłatne szczepionki będą dla seniorów powyżej 75 lat. Na 50-procentową refundację mogą liczyć osoby w wieku 65-74 lata, osoby w wieku 18-64 z chorobami współistniejącymi, kobiety w ciąży i dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat. Dla dzieci szczepionki refundowane będą dostępne w formie donosowej, dla pozostałych będą szczepionki domięśniowe. Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie, w pełnej odpłatności.

MZ zdecydowało o zabezpieczeniu dostępu do bezpłatnej szczepionki przeciw grypie dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, ratowników medycznych i diagnostów) oraz farmaceutów i techników farmaceutycznych. Od 1 października podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne, które nie kupią na rynku farmaceutycznym odpowiedniej liczby szczepionek dla pracowników, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne dawki za pośrednictwem strony szczepionkanagrype.mz.gov.pl

Eksperci podkreślają, że zaszczepienie się przeciw grypie jest szczególnie istotne w sezonie 2020/2021, bo zbiega się on z pandemią koronawirusa.